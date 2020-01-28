Светская хроника за вторник

Светская хроника Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль". "Манчестер Сити" готов потратиться на Милана Шкриниара. "Вулверхэмптон" оценил Адаму Траоре в 75 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль", однако "красным" пришлось бы раскошелиться на 295 миллионов фунтов, включая бонусы. (The Sun)

"Манчестер Сити" готов заплатить 80 млн. фунтов за защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Daily Star)

"Манчестер Юнайтед" все еще может сделать улучшенное предложение по полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу. (The Guardian)

"Юнайтед", скорее всего, никого не подпишет в январе, упустив и Фернандеша, и Эдинсона Кавани из ПСЖ. (The Independent)

"Юнайтед" и "Тоттенхэм" ведут переговоры с нападающим Исламом Слимани. (The Sun)

"Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана. (Metro)

Также на Джана претендует дортмундская "Боруссия". (Bild)

"Реал" против идеи, чтобы полузащитник Дани Себальос досрочно возвращался из аренды в "Арсенале". (Marca)

"Арсенал" не получит левого защитника ПСЖ Левена Курзава. (ESPN)

"Вулверхэмптон" установил цену в 75 млн. фунтов за вингера Адаму Траоре. (SoccerLink)

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уже прошел медицинское обследование и готовится присоединиться к "Интеру". (Daily Mail)

"Тоттенхэм" планирует отправить в аренду защитников Данни Роуза и Кайла Уолкер-Питерса. (Evening Standard)

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" сражаются за нападающего "Порту" Муссу Марега. (Foot Mercato)

"Вест Хэму" не удалось взять защитника "Нью-Йорк Ред Буллс" Аарона Лонга в аренду с опцией выкупа. (Sky Sports)

"Кристал Пэлас" не продаст защитника Патрика Ван Анхольта, несмотря на интерес ПСВ. (Evening Standard)

"Бернли" отклонил предложение "Уотфорда" об аренде защитника Бена Гибсона. (Daily Mail)

"Астон Вилла" может предложить 4.2 млн. фунтов за нападающего "Трабзонспора" Даниэля Старриджа. (talkSPORT)

Флорентин Погба, брат полузащитника "Юнайтед" Поля Погба, может перейти в "Чарльтон". (Daily Mail)

Другое

Рафаэль Бенитес был бы счастлив вернуться на тренерский мостик "Ньюкасла". (The Sun)

Вице-президент "Юнайтед" готов предложить должность спортивного директора Антеро Энрике, который ранее поработал в ПСЖ. (TuttoMercatoWeb)

Со старта прошлого сезона защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдал 22 результативные передачи — больше всех в Европе. (Daily Mail)

"Ливерпуль" ведет переговоры с Премьер-Лигой насчет своего чемпионского парада и уже согласовал маршрут с городскими властями. (Daily Express)

Луиш Фигу украл текст твита у Криштиану Роналду, выражая соболезнования в связи со смертью Коби Брайанта. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 06:00

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  1. bmw-e34 28.01.2020 07:57 # bmw-e34
    Ливерпуль настолько офигенен, что это он решает; покупать ему Мбаппе или нет. Кайф, чистый кайф.

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 28.01.2020 07:52 # pistolero-lfc
    На Астон Виллу шикарные кэфы дают. Грузануть что ле

    (ответить)

  3. alexander-arnold 28.01.2020 07:51 # alexander-arnold
    Со старта прошлого сезона защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдал 22 результативные передачи — больше всех в Европе. (Daily Mail)

    Понятно.

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  4. wengerrrro 28.01.2020 07:24 # wengerrrro
    За Адаму 75 млн маловато чет

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  5. mufc1994 28.01.2020 06:49 # mufc1994
    Лучник из Stronghold Crusader: "Мой xуй к вашим услугам"

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  6. chelsea-soul 28.01.2020 06:37 # chelsea-soul
    Фигу, как и все мы , переслал сообщение и все. Почему сразу - украл. Просто был чем-то занят важным. Он - хороший парень. Баскетболиста, конечно, жалко, и дочку его , и всех, кто был в вертолете. Царство Небесное, всем погибшим!

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  7. pistolero-lfc 28.01.2020 06:23 # pistolero-lfc
    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль", однако "красным" пришлось бы раскошелиться на 295 миллионов фунтов, включая бонусы. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/76303/#reply

    через 2 года подпишем свободным агентом, ЮНША!

    (ответить)

  8. liverpo0ol 28.01.2020 06:14 # liverpo0ol
    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль", однако "красным" пришлось бы раскошелиться на 295 миллионов фунтов, включая бонусы. (The Sun)


    Источник: http://fapl.ru/posts/76303/?c=1

    (ответить)

  9. tigerpool 28.01.2020 06:03 # tigerpool
    Ливерпуль на троне !

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