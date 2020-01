Светская хроника за вторник

Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль". "Манчестер Сити" готов потратиться на Милана Шкриниара. "Вулверхэмптон" оценил Адаму Траоре в 75 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль", однако "красным" пришлось бы раскошелиться на 295 миллионов фунтов, включая бонусы. (The Sun)



"Манчестер Сити" готов заплатить 80 млн. фунтов за защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" все еще может сделать улучшенное предложение по полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу. (The Guardian)



"Юнайтед", скорее всего, никого не подпишет в январе, упустив и Фернандеша, и Эдинсона Кавани из ПСЖ. (The Independent)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" ведут переговоры с нападающим Исламом Слимани. (The Sun)



"Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана. (Metro)



Также на Джана претендует дортмундская "Боруссия". (Bild)



"Реал" против идеи, чтобы полузащитник Дани Себальос досрочно возвращался из аренды в "Арсенале". (Marca)



"Арсенал" не получит левого защитника ПСЖ Левена Курзава. (ESPN)



"Вулверхэмптон" установил цену в 75 млн. фунтов за вингера Адаму Траоре. (SoccerLink)



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уже прошел медицинское обследование и готовится присоединиться к "Интеру". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" планирует отправить в аренду защитников Данни Роуза и Кайла Уолкер-Питерса. (Evening Standard)



"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" сражаются за нападающего "Порту" Муссу Марега. (Foot Mercato)



"Вест Хэму" не удалось взять защитника "Нью-Йорк Ред Буллс" Аарона Лонга в аренду с опцией выкупа. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" не продаст защитника Патрика Ван Анхольта, несмотря на интерес ПСВ. (Evening Standard)



"Бернли" отклонил предложение "Уотфорда" об аренде защитника Бена Гибсона. (Daily Mail)



"Астон Вилла" может предложить 4.2 млн. фунтов за нападающего "Трабзонспора" Даниэля Старриджа. (talkSPORT)



Флорентин Погба, брат полузащитника "Юнайтед" Поля Погба, может перейти в "Чарльтон". (Daily Mail)



Другое



Рафаэль Бенитес был бы счастлив вернуться на тренерский мостик "Ньюкасла". (The Sun)



Вице-президент "Юнайтед" готов предложить должность спортивного директора Антеро Энрике, который ранее поработал в ПСЖ. (TuttoMercatoWeb)



Со старта прошлого сезона защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдал 22 результативные передачи — больше всех в Европе. (Daily Mail)



"Ливерпуль" ведет переговоры с Премьер-Лигой насчет своего чемпионского парада и уже согласовал маршрут с городскими властями. (Daily Express)



Луиш Фигу украл текст твита у Криштиану Роналду, выражая соболезнования в связи со смертью Коби Брайанта. (The Sun)