"Арсенал" справился с "Борнмутом" в Кубке Англии
"Арсенал" вышел в 5-й раунд Кубка Англии, уверенно обыграв на выезде "Борнмут" со счетом 1:2.
"Канонирам" хватило менее пяти минут, чтобы открыть счет в этом матче. Не успев включиться в игру, защитники "Борнмута" позволили Букайо Сака завладеть мячом на левом краю штрафной и нанести пушечный удар с острейшего угла — 0:1.
В дальнейшем гости контролировали игру и на 26-й минуте абсолютно логично удвоили счет. Дырявая оборона "вишенок" позволила Эдди Нкетиа замкнуть на линии вратарской прострел с левого фланга — 0:2.
Ближе к перерыву хозяева оживились, но на гол не наиграли. Не шибко получалось у "Борнмута" и во втором тайме — только один удар в створ ворот Эмилиано Мартинеса за основные 90 минут.
А когда уже шло компенсированное время вышедший на замену Сэм Сарридж слегка подсластил пилюлю для своей команды — 1:2. "Вишенки" оживились, но было уже слишком поздно, несмотря на 10 добавленных минут.
"Арсенал" одержал убедительную победу благодаря талантливой молодежи и теперь в следующем раунде турнира сыграет на выезде с "Портсмутом".
"Борнмут" — "Арсенал" — 1:2 (0:2)
Голы: Сарридж 90 — Сака 5, Нкетиа 26.
"Борнмут": Траверс, Адам Смит, Кук, Аке, Симпсон (Фрэнсис 76), Фрэйзер, Льюис Кук, Гослинг, Сурман, Харри Уилсон (Каллум Уилсон 76), Соланке (Сарридж 89).
"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Мустафи (Холдинг 62), Папастатопулос, Сака, Гендузи, Джака, Пепе (Себальос 69), Уиллок (Мэйтланд-Найлс 90), Мартинелли, Нкетиа.
Предупреждения: Харри Уилсон, Сарридж — Джака.
28.01.2020 01:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/76282/?c=1
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я гендузил, гендужу и буду гендузить
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Нахуя я это смотрел, называется
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Sıkıntı varsa, sıkıntı yok.
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Чет фигня какая-то. Интересно конечно такие кубковые матчи смотреть, но реально два говна играли. Арсенал ещё можно понять, у них перестройка, но Борнмут блин такое дно. И заряженные вроде все, но игры нет. Кто там Хау в МЮ прочил...
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Борнмут мертвый. Не удивлюсь, если они вылетят. Хау переоцененка похуже Лэмпарда.
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КОРОЛИ КУБКА АНГЛИИ!!!
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ВАР - это позор.
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