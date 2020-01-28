"Арсенал" справился с "Борнмутом" в Кубке Англии

Эдди Нкетиа и Букайо Сака "Арсенал" вышел в 5-й раунд Кубка Англии, уверенно обыграв на выезде "Борнмут" со счетом 1:2.

"Канонирам" хватило менее пяти минут, чтобы открыть счет в этом матче. Не успев включиться в игру, защитники "Борнмута" позволили Букайо Сака завладеть мячом на левом краю штрафной и нанести пушечный удар с острейшего угла — 0:1.

В дальнейшем гости контролировали игру и на 26-й минуте абсолютно логично удвоили счет. Дырявая оборона "вишенок" позволила Эдди Нкетиа замкнуть на линии вратарской прострел с левого фланга — 0:2.

Ближе к перерыву хозяева оживились, но на гол не наиграли. Не шибко получалось у "Борнмута" и во втором тайме — только один удар в створ ворот Эмилиано Мартинеса за основные 90 минут.

А когда уже шло компенсированное время вышедший на замену Сэм Сарридж слегка подсластил пилюлю для своей команды — 1:2. "Вишенки" оживились, но было уже слишком поздно, несмотря на 10 добавленных минут.

"Арсенал" одержал убедительную победу благодаря талантливой молодежи и теперь в следующем раунде турнира сыграет на выезде с "Портсмутом".

"Борнмут" — "Арсенал" — 1:2 (0:2)

Голы: Сарридж 90 — Сака 5, Нкетиа 26.

"Борнмут": Траверс, Адам Смит, Кук, Аке, Симпсон (Фрэнсис 76), Фрэйзер, Льюис Кук, Гослинг, Сурман, Харри Уилсон (Каллум Уилсон 76), Соланке (Сарридж 89).

"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Мустафи (Холдинг 62), Папастатопулос, Сака, Гендузи, Джака, Пепе (Себальос 69), Уиллок (Мэйтланд-Найлс 90), Мартинелли, Нкетиа.

Предупреждения: Харри Уилсон, Сарридж — Джака.


Метки Арсенал, Борнмут, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 01:00

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  1. hammersmith 28.01.2020 02:20 # hammersmith
    "Хотели чалова, а получили вялова"
    "Хотели Кавани, а взяли у Вани"

    Народные пословицы о футнольном клубе Чесли.

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  2. hammersmith 28.01.2020 01:28 # hammersmith
    Короче, помню когда-то давно любил напиток Саяны. Оказывается, даже это спиздили с Ginger ale and orangeade, мдаа

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  3. liverpo0ol 28.01.2020 01:16 # liverpo0ol
    Чето реально начинаю терять интерес к футболу

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  4. lexa-arsenal 28.01.2020 01:11 # lexa-arsenal
    Клопп ебаный

    Источник: http://fapl.ru/posts/76282/?c=1

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  5. cabio-fapello 28.01.2020 01:07 # cabio-fapello
    я гендузил, гендужу и буду гендузить

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  6. mancunia-planet 28.01.2020 01:06 # mancunia-planet
    Нахуя я это смотрел, называется

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  7. lfcmikki14 28.01.2020 01:06 # lfcmikki14
    S&#305;k&#305;nt&#305; varsa, s&#305;k&#305;nt&#305; yok.

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  8. sausage 28.01.2020 01:05 # sausage
    Чет фигня какая-то. Интересно конечно такие кубковые матчи смотреть, но реально два говна играли. Арсенал ещё можно понять, у них перестройка, но Борнмут блин такое дно. И заряженные вроде все, но игры нет. Кто там Хау в МЮ прочил...

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  9. brown-ale 28.01.2020 01:05 # brown-ale
    Борнмут мертвый. Не удивлюсь, если они вылетят. Хау переоцененка похуже Лэмпарда.

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  10. slash-lfc 28.01.2020 01:03 # slash-lfc
    КОРОЛИ КУБКА АНГЛИИ!!!

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  11. artalehman 28.01.2020 01:01 # artalehman
    ВАР - это позор.

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