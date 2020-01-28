"Арсенал" справился с "Борнмутом" в Кубке Англии

"Арсенал" вышел в 5-й раунд Кубка Англии, уверенно обыграв на выезде "Борнмут" со счетом 1:2.

"Канонирам" хватило менее пяти минут, чтобы открыть счет в этом матче. Не успев включиться в игру, защитники "Борнмута" позволили Букайо Сака завладеть мячом на левом краю штрафной и нанести пушечный удар с острейшего угла — 0:1.



В дальнейшем гости контролировали игру и на 26-й минуте абсолютно логично удвоили счет. Дырявая оборона "вишенок" позволила Эдди Нкетиа замкнуть на линии вратарской прострел с левого фланга — 0:2.



Ближе к перерыву хозяева оживились, но на гол не наиграли. Не шибко получалось у "Борнмута" и во втором тайме — только один удар в створ ворот Эмилиано Мартинеса за основные 90 минут.



А когда уже шло компенсированное время вышедший на замену Сэм Сарридж слегка подсластил пилюлю для своей команды — 1:2. "Вишенки" оживились, но было уже слишком поздно, несмотря на 10 добавленных минут.



"Арсенал" одержал убедительную победу благодаря талантливой молодежи и теперь в следующем раунде турнира сыграет на выезде с "Портсмутом".



"Борнмут" — "Арсенал" — 1:2 (0:2)



Голы: Сарридж 90 — Сака 5, Нкетиа 26.



"Борнмут": Траверс, Адам Смит, Кук, Аке, Симпсон (Фрэнсис 76), Фрэйзер, Льюис Кук, Гослинг, Сурман, Харри Уилсон (Каллум Уилсон 76), Соланке (Сарридж 89).



"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Мустафи (Холдинг 62), Папастатопулос, Сака, Гендузи, Джака, Пепе (Себальос 69), Уиллок (Мэйтланд-Найлс 90), Мартинелли, Нкетиа.



Предупреждения: Харри Уилсон, Сарридж — Джака.