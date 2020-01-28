"Шеффилд Юнайтед" вернулся за Берге

"Шеффилд Юнайтед" возобновил переговоры о покупке полузащитника "Генка" и сборной Норвегии Сандера Берге.

"Клинки" хотели заполучить Берге еще прошлым летом, но тогда не смогли согласовать стоимость Сандера. За считанные дни до закрытия зимнего трансферного окна "Шеффилд Юнайтед" вернулся за игроком.



С прошлого лета Берге так и не заключил новый контракт с "Генком", а от его действующего остается только 18 месяцев. Это дает "клинкам" надежду, что 17 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Сандера.



21-летний норвежец, сыгравший ключевую роль в завоевании "Генком" бельгийского титула в прошлом сезоне, также вызывает интерес со стороны "Вест Хэма" и "Бернли", однако Sky Sports утверждает, что Берге склоняется к переезду в Шеффилд.



Вообще, Берге выступает за "Генк" с 2017 года. За это время он провел более 100 матчей за бельгийский клуб и еще 20 за свою сборную.