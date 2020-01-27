"Челси" ищет альтернативы Кавани

Эдинсон Кавани остается целью номер один для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда по укреплению позиции нападающего, но сделка маловероятна.

Как сообщает The Telegraph, Лэмпард по-прежнему очень хочет видеть опытного Кавани в своей команде, хотя ПСЖ требует 12.6 млн. фунтов в качестве компенсации, а сам Эдинсон рассчитывает на зарплату в 360 тыс. фунтов в неделю.



Но этот потенциальный трансфер осложняется не только финансовой стороной. Дело в том, что наиболее предпочтительным вариантом для 32-летнего уругвайца является "Атлетико".



В сложившейся ситуации "синие" вынуждены задумываться об альтернативах Кавани, и одной из таких альтернатив является Кшиштоф Пентек из "Милана".



Пентек, на которого также претендует "Тоттенхэм", надеется перебраться в Премьер-Лигу на этой неделе, однако "Милан" все еще выжидает лучшее предложение по 24-летнему поляку, оценивая того в 30 млн. фунтов.