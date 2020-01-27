Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.
Пожалуй, самым захватывающим противостоянием этого раунда может стать матч между "Челси" и "Ливерпулем", но чтобы отправиться на "Стэмфорд Бридж" "красным" сперва нужно разобраться в домашней переигровке со "Шрюсбери".
Еще одно потенциальное противостояние — это "Дерби" Уэйна Руни против "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны на неделе, стартующей 2 марта.
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити
Рединг / Кардифф — Шеффилд Юнайтед
Челси — Шрюсбери / Ливерпуль
Вест Бромвич — Ньюкасл / Оксфорд
Лестер — Ковентри / Бирмингем
Нортхэмптон / Дерби — Манчестер Юнайтед
Саутгемптон / Тоттенхэм — Норвич
Портсмут — Борнмут / Арсенал
27.01.2020 22:30
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Последние комментарии:
Блять опять с колбасой играть! Почему Сити не с Ливером а? Всё время голубым шип достаётся! Проплатили чтоли....
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Збс, ко второму марта вся команда уже в тонусе должна быть с Лофтусом, Джеймсом, Пулииском. Еще и на Мосту - шикарно!
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Ааххахахаахахахах
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бля аххахаха как и хотел, рофл!
КОМОНЕ КРАСИВО
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Шрюсбери крепкий соперник, будет непросто
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ливерпуль готовь ачько
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Похуй кого ебать Шрюсбери, Щёлсбери.
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Пососиту опять тащат в финал.
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Жестоко.
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У ЛФК как всегда пи3датая жреба.
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