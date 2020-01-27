Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Пожалуй, самым захватывающим противостоянием этого раунда может стать матч между "Челси" и "Ливерпулем", но чтобы отправиться на "Стэмфорд Бридж" "красным" сперва нужно разобраться в домашней переигровке со "Шрюсбери".

Еще одно потенциальное противостояние — это "Дерби" Уэйна Руни против "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны на неделе, стартующей 2 марта.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити
Рединг / Кардифф — Шеффилд Юнайтед
Челси — Шрюсбери / Ливерпуль
Вест Бромвич — Ньюкасл / Оксфорд
Лестер — Ковентри / Бирмингем
Нортхэмптон / Дерби — Манчестер Юнайтед
Саутгемптон / Тоттенхэм — Норвич
Портсмут — Борнмут / Арсенал


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2020 22:30

Количество просмотров Просмотров: 1781

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 27.01.2020 23:16 # chelsiukpro
    Блять опять с колбасой играть! Почему Сити не с Ливером а? Всё время голубым шип достаётся! Проплатили чтоли....

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  2. ry-l 27.01.2020 23:01 # ry-l
    Збс, ко второму марта вся команда уже в тонусе должна быть с Лофтусом, Джеймсом, Пулииском. Еще и на Мосту - шикарно!

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  3. ry-l 27.01.2020 22:59 # ry-l
    Ааххахахаахахахах

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  4. thegodfather 27.01.2020 22:58 # thegodfather
    бля аххахаха как и хотел, рофл!
    КОМОНЕ КРАСИВО

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  5. ganinilyha 27.01.2020 22:49 # ganinilyha
    Шрюсбери крепкий соперник, будет непросто

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  6. godlike 27.01.2020 22:46 # godlike
    ливерпуль готовь ачько

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  7. mr-s1n1st3r 27.01.2020 22:42 # mr-s1n1st3r
    Похуй кого ебать Шрюсбери, Щёлсбери.

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  8. lahmatyj 27.01.2020 22:36 # lahmatyj
    Пососиту опять тащат в финал.

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  9. sexan 27.01.2020 22:35 # sexan
    Жестоко.

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  10. slash-lfc 27.01.2020 22:32 # slash-lfc
    У ЛФК как всегда пи3датая жреба.

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