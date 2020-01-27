В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Пожалуй, самым захватывающим противостоянием этого раунда может стать матч между "Челси" и "Ливерпулем", но чтобы отправиться на "Стэмфорд Бридж" "красным" сперва нужно разобраться в домашней переигровке со "Шрюсбери".



Еще одно потенциальное противостояние — это "Дерби" Уэйна Руни против "Манчестер Юнайтед".



Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны на неделе, стартующей 2 марта.



Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии



Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити

Рединг / Кардифф — Шеффилд Юнайтед

Челси — Шрюсбери / Ливерпуль

Вест Бромвич — Ньюкасл / Оксфорд

Лестер — Ковентри / Бирмингем

Нортхэмптон / Дерби — Манчестер Юнайтед

Саутгемптон / Тоттенхэм — Норвич

Портсмут — Борнмут / Арсенал