Педро может уехать в Японию

Японский клуб "Виссел Кобе" стал еще одним претендентом на вингера "Челси" Педро.

В этом сезоне Педро сыграл только 12 матчей за команду Фрэнка Лэмпарда во всех соревнованиях, вдобавок у 32-летнего испанца остается лишь шесть месяцев по контракту.



Ранее в январе Педро связывали с возвращением в "Барселону" и переездом в МЛС, где в его услугах заинтересованы "Нью-Йорк Сити" и новичок Лиги "Интер Майами".



Как сообщает Goal, теперь у Педро появился еще один вариант — пойти по стопам Давида Вильи, Андреса Иньесты, Томаса Вермалена, Фернандо Торреса, Лукаса Подольски и отправиться покорять Японию.



Стоит отметить, что уехать в МЛС Педро сможет и после январского дедлайна — трансферное окно в североамериканской лиге открыто с 12 февраля по 5 марта.