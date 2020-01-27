"Вест Хэм" близок к покупке Томаша Соучека

"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке полузащитника "Славии" и сборной Чехии Томаша Соучека за 20 миллионов евро (16.8 млн. фунтов).

24-летний Соучек великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов в 26 матчах за клуб из Праги. Среди тех, против кого отличился Томаш, значатся "Интер" и дортмундская "Боруссия".



Соучек был очень хорош и в прошлой кампании, завоевав со "Славией" чемпионский титул и Кубок Чехии. За свои достижения Томаш был признан Игроком Год в своей стране.



Наконец, Соучек был в составе сборной Чехии, которая в октябре 2019 нанесла Англии поражение со счетом 2:1. То было единственное поражение "трех львов" в отборе к Евро-2020.



Как сообщает The Guardian, "Вест Хэм" уже значительно продвинулся в переговорах о покупке Соучека, с помощью покупки которого клуб надеется увеличить свои шансы на выживание в Премьер-Лиге и облегчить давление на владельцев клуба Дэвида Голда и Дэвида Салливана, которыми сильно недовольны фанаты.