Трансфер Мари сорвался из-за "Арсенала"

Директор "Фламенго" рассказал, что трансфер защитника Пабло Мари в "Арсенал" оказался на грани срыва по вине лондонского клуба.

Ранее днем стало известно, что переход Мари может сорваться, хотя Пабло в компании технического директора "канониров" Эду прилетел из Бразилии в Лондон и уже прошел медицинское обследование.



По словам неназванного директора "Фламенго", 26-летний испанец был вынужден вернуться в Бразилию, поскольку в последний момент "Арсенал" попытался изменить условия сделки.



"Мы ожидаем, что он прибудет на "Ниньо де Урубу" сегодня днем для начала предсезонной подготовки. Мы согласились его продать за определенную сумму, он прибыл в Лондон, а затем "Арсенал" изменил условия. Но "Фламенго" — серьезный клуб", — цитирует директора Daily Mail.



Тем временем, ESPN Brasil стало известно от своих источников, что сделка окончательно сорвалась — вопреки информации в некоторых изданиях, переговоры возобновлены не будут. Мари останется в "Фламенго".