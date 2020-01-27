"Барселона" сделает предложение по Обамеянгу

"Барселона" собирается сделать предложение по капитану "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу на текущей неделе.

"Барселона" отчаянно нуждается еще в одном нападающем после того, как потеряла с травмой Луиса Суареса.



По информации The Telegraph, своей приоритетной целью каталонский клуб избрал как раз Обамеянга, лучшего бомбардира "канониров" в этом сезоне.



В данный момент куда вероятнее, что "Барселона" будет вынуждена обратиться к своему альтернативному варианту в лице Родриго Морено из "Валенсии", однако на "Ноу Камп", по крайней мере, предпримут попытку переманить Пьер-Эмерика.



"Барселона" опасается, что "Арсенал" попросит за 30-летнего габонца до 50 миллионов фунтов, несмотря на то, что у Обамеянга остается только 18 месяцев по контракту. В таком случае чемпионы Ла Лиги точно завершат интерес к Пьер-Эмерику.



Но если "Арсенал" назовет более адекватную цену, а сам Обамеянг окажет давление на свой клуб, то вероятность трансфера возрастет. Некоторые источники из Испании утверждают, что Пьер-Эмерик уже согласовал условия личного контракта с "Барселоной".