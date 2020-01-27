"Барселона" сделает предложение по Обамеянгу
"Барселона" собирается сделать предложение по капитану "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу на текущей неделе.
"Барселона" отчаянно нуждается еще в одном нападающем после того, как потеряла с травмой Луиса Суареса.
По информации The Telegraph, своей приоритетной целью каталонский клуб избрал как раз Обамеянга, лучшего бомбардира "канониров" в этом сезоне.
В данный момент куда вероятнее, что "Барселона" будет вынуждена обратиться к своему альтернативному варианту в лице Родриго Морено из "Валенсии", однако на "Ноу Камп", по крайней мере, предпримут попытку переманить Пьер-Эмерика.
"Барселона" опасается, что "Арсенал" попросит за 30-летнего габонца до 50 миллионов фунтов, несмотря на то, что у Обамеянга остается только 18 месяцев по контракту. В таком случае чемпионы Ла Лиги точно завершат интерес к Пьер-Эмерику.
Но если "Арсенал" назовет более адекватную цену, а сам Обамеянг окажет давление на свой клуб, то вероятность трансфера возрастет. Некоторые источники из Испании утверждают, что Пьер-Эмерик уже согласовал условия личного контракта с "Барселоной".
27.01.2020 19:00
Просмотров: 826
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Килиан Мбаппе готов перейтив "Ливерпуль"?
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов перейти в «Ливерпуль», утверждает The Sun со ссылкой на французского журналиста Жюльена Лоранса.
Однако парижане не намерены отпускать форварда. ПСЖ готав продать Мбаппе лишь за 253 миллиона фунтов стерлингов. Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.
(ответить)
членосос88 : ко-ко-ко, буду кукарекать под каждой новостью с арсом
(ответить)
Вообще не подходит Барселоне по стилю.
(ответить)
Гейгуннеры сейчас: "ко-ко-ко, пусть уходит, у нас есть нонейм мартинелли который оказался не нужен даже команде 4-го дивизиона Бразилии..."
Те же пидopы через год: "фу да пошёл нахой этот мартинелли, уже 25 матчей без голов и гп и пгп, зачем только продали Обамеянга"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий