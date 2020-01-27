Эллардайс призвал "Юнайтед" поддержать Сульшера покупками

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс призвал боссов "Манчестер Юнайтед" поддержать Оле Гуннара Сульшера с помощью трансферов.

Ранее днем стало известно, что "красные дьяволы" рискуют остаться без усиления в январе. Клуб с "Олд Траффорд" уже упустил Эрлинга Бреута Холанда и никак не может договориться по Бруну Фернандешу.



По мнению Большого Сэма, Сульшер просто не сможет улучшить игру "Юнайтед", если не получит в свое распоряжение нужных игроков.



"Я ставлю себя на его место. Когда ты приходишь в клуб, который буксует, — а в последнее время так всегда и было со мной — ты смотришь на имеющихся игроков и быстро говоришь руководству: "Они недостаточно хороши. Вы должны помочь мне покупками".



"Каждый раз, когда я выходил на рынок за усилением, команда становилась лучше. Работа тренера состоит в том, чтобы определить слабости команды и избавиться от них".



"Если Оле не получит поддержку, а "Манчестер Юнайтед" не начнет покупать игроков лучше, я не уверен, что их результаты особо улучшатся".



"Это ставит его работу под угрозу и сгущает над ним тучи. В данный момент за все отдувается тренер, но ты можешь быть лишь настолько хорош, насколько хороши имеющиеся у тебя игроки".



"Он работает так упорно, как только может, с имеющимся материалом", — сообщил Эллардайс talkSPORT.