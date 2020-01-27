Томори жаждет выиграть Кубок Англии с "Челси"

Защитник "Челси" Фикайо Томори заявил, что ставит перед собой цель выиграть Кубок Англии в этом сезоне.

Именно Томори забил победный для "синих" гол в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Халла" в минувшую субботу (1:2).



22-летний защитник отлично осведомлен, каких успехов его клуб добивался в этом соревновании в прошлом, и Фикайо хотел бы пойти по стопам своего тренера Фрэнка Лэмпарда, который четырежды поднимал Кубок Англии над головой как игрок.



"У "Челси" богатая история в Кубке Англии. Наш босс поучаствовал во многих финалах на "Уэмбли".



"Мы много раз видели, как "Челси" брал этот трофей — с Антонио Конте и раньше. Конечно, это "Челси", и мы хотим сражаться за победу в каждом соревновании".



"В конце каждого соревнования разыгрывается трофей. Когда ты выходишь на поле, ты не думаешь, матч это Кубка Англии или матч Лиги Чемпионов. Мы просто хотим побеждать — в каждом матче. Мы хотим как можно дальше продвинуться в Кубке Англии", — цитирует Томори Evening Standard.