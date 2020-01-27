"Тоттенхэм" предложил "Милану" трех игроков для сделки по Пентеку

"Тоттенхэм" предложил "Милану" трех своих игроков на выбор, надеясь заполучить нападающего "россонери" Кшиштофа Пентека.

Укрепление позиции нападающего остается приоритетом для "шпор" на остаток зимнего трансферного окна, ведь Харри Кейн рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за надрыва сухожилия в задней поверхности бедра.



С переходом в "Тоттенхэм" в этом месяце связывали многих нападающих, включая Виллиана Жозе из "Реал Сосьедад" и Зе Луиша из "Порту", однако La Gazzetta dello Sport утверждает, что приоритетной целью лондонцев остается Пентек.



Чтобы склонить "Милан" к сделке, "шпоры" даже предложили итальянскому клубу одного из трех своих игроков: вингера Эрика Ламелу, защитника Хуана Фойта или опорника Виктора Ваньяму.



В данный момент "россонери" оценивают 24-летнего поляка, забившего четыре гола в 18 матчах этого сезона Серии А, в 25 миллионов фунтов.