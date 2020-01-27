Переход Мари в "Арсенал" на грани срыва

Переход центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари в "Арсенал" находится под угрозой срыва.

В минувшую субботу Мари прилетел в Лондон после того, как технический директор "канониров" Эду договорился с "Фламенго" об аренде Пабло с последующим выкупом за 7.5 миллионов фунтов.



26-летний испанец прошел медицинское обследование и даже получил поздравления от своих друзей в связи со сменой клуба, однако Daily Mail стало известно от своих источников, что на заключительной стадии переговоры зашли в тупик.



Будучи сильно разочарованным, Мари улетел назад в Рио-де-Жанейро. "Арсенал" и "Фламенго" не прекратили диалог, однако в данный момент сделка выглядит маловероятной, и "канониры" изучают другие цели.



Добавим, что Марио выступает за "Фламенго" с прошлого лета. Пабло помог бразильской команде выиграть бразильский титул с Кубком Либертадорес и добраться до финала клубного Чемпионата Мира.