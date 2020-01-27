Потенциальные владельцы "Ньюкасла" работают над возвращением Бенитеса
Новые потенциальные владельцы "Ньюкасла" хотят вернуть Рафаэля Бенитеса на должность главного тренера.
Напомним, Бенитес покинул "Сент-Джеймс Парк" прошлым летом, не сумев договориться о новом контракте. Спустя считанные дни после истечения своего соглашения с "сороками" Рафаэль возглавил "Далянь Ифан".
Бенитес был горячо обожаем фанатами "Ньюкасла" и хотел остаться, однако у него возникли непреодолимые разногласия с владельцем клуба Майком Эшли.
Эра Эшли длиною в 13 лет может закончиться со дня на день. В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге продажи Суверенному фонду Саудовской Аравии за 340 миллионов фунтов.
Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, у арабских инвесторов, включая наследного принца Мохаммеда бин Салмана, самые амбициозные планы насчет "сорок".
Бин Салман и соратники уже работают над возвращением Бенитеса, установив контакт с испанским специалистом и пообещав тому полный карт-бланш в вопросе трансферов.
27.01.2020 14:00
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а что не так со Стивом?
обидно будет за него, касл не так уж плохо играет при нем
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