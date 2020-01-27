Потенциальные владельцы "Ньюкасла" работают над возвращением Бенитеса

Новые потенциальные владельцы "Ньюкасла" хотят вернуть Рафаэля Бенитеса на должность главного тренера.

Напомним, Бенитес покинул "Сент-Джеймс Парк" прошлым летом, не сумев договориться о новом контракте. Спустя считанные дни после истечения своего соглашения с "сороками" Рафаэль возглавил "Далянь Ифан".



Бенитес был горячо обожаем фанатами "Ньюкасла" и хотел остаться, однако у него возникли непреодолимые разногласия с владельцем клуба Майком Эшли.



Эра Эшли длиною в 13 лет может закончиться со дня на день. В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге продажи Суверенному фонду Саудовской Аравии за 340 миллионов фунтов.



Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, у арабских инвесторов, включая наследного принца Мохаммеда бин Салмана, самые амбициозные планы насчет "сорок".



Бин Салман и соратники уже работают над возвращением Бенитеса, установив контакт с испанским специалистом и пообещав тому полный карт-бланш в вопросе трансферов.