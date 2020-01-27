"Юнайтед" рискует остаться без усиления в январе

"Манчестер Юнайтед" рискует завершить это трансферное окно без приобретений.

Ранее в январе главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил, что надеется подписать "одного-двух" новичков в этом месяце, даже после сорвавшегося перехода нападающего Эрлинга Бреута Холанда.



Помимо Холанда, еще одной большой целью "Юнайтед" на январь был — и, возможно, остается — полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш, с согласованием стоимости которого у "дьяволов" возникли большие проблемы.



Наконец, с переходом на "Олд Траффорд" связывали и некоторых других игроков, включая Иссу Диопа с Декланом Райсом из "Вест Хэма", Эдинсона Кавани из ПСЖ и даже Ислама Слимани из "Монако".



Однако сейчас все идет к тому, что Сульшер останется без новичков в январе. Как утверждает The Athletic, "Юнайтед" не близок к каким-либо приобретениям.