"Юнайтед" рискует остаться без усиления в январе
"Манчестер Юнайтед" рискует завершить это трансферное окно без приобретений.
Ранее в январе главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил, что надеется подписать "одного-двух" новичков в этом месяце, даже после сорвавшегося перехода нападающего Эрлинга Бреута Холанда.
Помимо Холанда, еще одной большой целью "Юнайтед" на январь был — и, возможно, остается — полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш, с согласованием стоимости которого у "дьяволов" возникли большие проблемы.
Наконец, с переходом на "Олд Траффорд" связывали и некоторых других игроков, включая Иссу Диопа с Декланом Райсом из "Вест Хэма", Эдинсона Кавани из ПСЖ и даже Ислама Слимани из "Монако".
Однако сейчас все идет к тому, что Сульшер останется без новичков в январе. Как утверждает The Athletic, "Юнайтед" не близок к каким-либо приобретениям.
27.01.2020 13:00
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Последние комментарии:
Просто отлично! Следующему менеджеру больше денег останется.
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Отлично,значит быстрее Фродо выкинут из команды,а летом придет Пакет и дела пойдут в гору
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а куколд пососульшер этому и рад
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Многие не поймут, но Юнайтед только усилится от этого.
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это печально
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Про место в Лч можно забыть в этом случае! Нахуй Глейзеров!
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жаль, значит Сульшер летом на выход если не случится ничего экстраординарного :(
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