"Юнайтед" рискует остаться без усиления в январе

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" рискует завершить это трансферное окно без приобретений.

Ранее в январе главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил, что надеется подписать "одного-двух" новичков в этом месяце, даже после сорвавшегося перехода нападающего Эрлинга Бреута Холанда.

Помимо Холанда, еще одной большой целью "Юнайтед" на январь был — и, возможно, остается — полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш, с согласованием стоимости которого у "дьяволов" возникли большие проблемы.

Наконец, с переходом на "Олд Траффорд" связывали и некоторых других игроков, включая Иссу Диопа с Декланом Райсом из "Вест Хэма", Эдинсона Кавани из ПСЖ и даже Ислама Слимани из "Монако".

Однако сейчас все идет к тому, что Сульшер останется без новичков в январе. Как утверждает The Athletic, "Юнайтед" не близок к каким-либо приобретениям.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1544

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 27.01.2020 14:11 # brown-ale
    Просто отлично! Следующему менеджеру больше денег останется.

    (ответить)

  2. liverpool1892est 27.01.2020 13:52 # liverpool1892est
    Отлично,значит быстрее Фродо выкинут из команды,а летом придет Пакет и дела пойдут в гору

    (ответить)

  3. mugabe 27.01.2020 13:47 # mugabe
    а куколд пососульшер этому и рад

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 27.01.2020 13:30 # pistolero-lfc
    Многие не поймут, но Юнайтед только усилится от этого.

    (ответить)

  5. red-end-dance 27.01.2020 13:16 # red-end-dance
    это печально

    (ответить)

  6. mancunia-planet 27.01.2020 13:08 # mancunia-planet
    Про место в Лч можно забыть в этом случае! Нахуй Глейзеров!

    (ответить)

  7. lfcynwa 27.01.2020 13:07 # lfcynwa
    жаль, значит Сульшер летом на выход если не случится ничего экстраординарного :(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: