"Бернли" и "Вест Хэм" хотят Стивена Нзонзи

"Бернли" вступил в борьбу с "Вест Хэмом" и "Ренном" за бывшего полузащитника "Блэкберна" и "Стоука" Стивена Нзонзи.

Этот сезон Нзонзи проводит в "Галатасарае" на правах аренды из "Ромы", однако турецкий клуб не прочь досрочно отказаться от услуг Стивена после инцидента на тренировочной базе.



Покинуть Стамбул хочет и сам Нзонзи, на неопределенное время отстраненный от матчей "Галатасарая", утверждает Daily Mail. И есть все шансы, что 31-летний француз вернется в Англию, где ранее в своей карьере он отыграл шесть лет.



По информации издания, "Бернли" и "Вест Хэм" уже сделали свои запросы насчет опытного опорника и теперь могут выдвинуть свои предложения до трансферного дедлайна 31 января.