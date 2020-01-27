ПСВ отпустил Бергвейна на переговоры с "Тоттенхэмом"

Наставник ПСВ Эрнест Фабер подтвердил, что разрешил вингеру Стивену Бергвейну вступить в переговоры с "Тоттенхэмом".

Напомним, накануне стало известно, что "шпоры" выдвинули свое предложение в 30 миллионов фунтов о покупке Бергвейна.



Именно по этой причине 22-летний игрок сборной Голландии не попал в заявку на матч Эредивизии против "Твенте". В данный момент Стивен сосредоточен на переговорах с лондонским клубом.



"Я разговаривал со Стиви. Он занят согласованием своего перехода в "Тоттенхэм" и попросил разрешения отправиться туда. Ему было позволено это сделать, чтобы начать новую главу своей карьеры", — цитирует Фабера Football.London.