Роналдиньо: "Мартинелли напоминает мне Роналдо"

Габриэль Мартинелли Легенда бразильского футбола Роналдиньо признался, что нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли напоминает ему великого Роналдо.

Присоединившись к "канонирам" перед стартом этого сезона, 18-летний Мартинелли наколотил уже 10 голов.

Роналдиньо восхищается своим юным соотечественником и видит у Габриэля те же качества, которые были у Роналдо, двукратного победителя Чемпионата Мира и двукратного обладателя "Золотого мяча".

"Мы, бразильцы, в большом восторге по поводу него и его будущего. Одно дело — просто обладать талантом, но другое — в 18 лет обладать такой уверенностью в себе".

"Он напоминает мне Роналдо в свой первый сезон в Европе, когда он забил 30 голов, и люди думали: "Кто этот 18-летний бразильский парень?"

"Он хотел принимать мяч, он шел на соперников, он не знал страха против любых игроков и любых команд — и я вижу похожий настрой у Мартинелли".

"Он просто хочет играть с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим игроком в мире — и это же может быть целью для Мартинелли", — цитирует Роналдиньо Daily Mirror.


Метки Арсенал, Мартинелли, Роналдиньо, Роналдо

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 524

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 27.01.2020 10:31 # largo-winch
    Мартинелли бразилец? Он же ппц деревянный, ну и поколение бревён пошло у самой техничной нации

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  2. kukuruzzo 27.01.2020 10:26 # kukuruzzo
    как вилка на бутылку

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  3. mancunia-planet 27.01.2020 10:16 # mancunia-planet
    Ничего себе

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  4. antiterror 27.01.2020 10:05 # antiterror
    Роналдо на минималках, разве что.

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