Роналдиньо: "Мартинелли напоминает мне Роналдо"

Легенда бразильского футбола Роналдиньо признался, что нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли напоминает ему великого Роналдо.

Присоединившись к "канонирам" перед стартом этого сезона, 18-летний Мартинелли наколотил уже 10 голов.



Роналдиньо восхищается своим юным соотечественником и видит у Габриэля те же качества, которые были у Роналдо, двукратного победителя Чемпионата Мира и двукратного обладателя "Золотого мяча".



"Мы, бразильцы, в большом восторге по поводу него и его будущего. Одно дело — просто обладать талантом, но другое — в 18 лет обладать такой уверенностью в себе".



"Он напоминает мне Роналдо в свой первый сезон в Европе, когда он забил 30 голов, и люди думали: "Кто этот 18-летний бразильский парень?"



"Он хотел принимать мяч, он шел на соперников, он не знал страха против любых игроков и любых команд — и я вижу похожий настрой у Мартинелли".



"Он просто хочет играть с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим игроком в мире — и это же может быть целью для Мартинелли", — цитирует Роналдиньо Daily Mirror.