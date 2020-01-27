Артета: "У Мустафи есть будущее в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у защитника Шкодрана Мустафи есть будущее в клубе.

В минувший вторник против "Челси" Мустафи отметился грубейшим ляпом, после которого Давид Луис, пытаясь исправить ошибку партнера по обороне, заработал красную карточку и привез пенальти в ворота "канониров".



Этим неудачным пасом назад Шкодран подкрепил свою репутацию ненадежного защитника, который может подвести команду в любой момент. Однако Артета не верит, что Мустафи не в состоянии прибавить.



"Есть ли у Мустафи долгосрочное будущее в "Арсенале"? Абсолютно, если он мой игрок и если он тренируется у меня каждый день".



"Возможно, прошлым летом были другие планы, но с момента моего прихода он демонстрирует правильный настрой и всегда хочет помогать".



"Да, он совершил ошибку, но это нормально. Его реакция после понравилась мне больше".



"Я не верю, что в 27 лет ты не можешь улучшить определенные аспекты свой игры. Я правда верю, что можешь. Я буду работать с игроками вроде него и его партнерами по команде, и однажды наступит момент, когда все начнет получаться".



"Я могу без проблем принять ошибку. Но я не приму, если кто-нибудь после своей ошибки перестанет играть, не захочет получать мяч и не захочет принимать решения. Это недопустимо для нашей команды".



"Однако Мусти после своей ошибки не выпадал из игры, он шел в каждое единоборство, не щадя себя. Он был подавлен после своей ошибки, но он отреагировал и преодолел ситуацию".



"Я прошу его играть так, как мы играем. Он совершил ошибку, в другой день ошибется кто-нибудь еще. Конечно, мы хотим минимизировать ошибки, насколько это возможно, но мне понравилась его последующая реакция", — цитирует Артету Sky Sports.