"Ньюкасл" может сменить владельца на этой неделе

Суверенный фонд Саудовской Аравии надеется приобрести "Ньюкасл" у Майка Эшли уже на этой неделе.

Напомним, в минувший уикенд стало известно, что инвесторы из Саудовской Аравии, за которыми стоит наследный принц страны Мухаммед бин Салман, обсуждают покупку "сорок" за 340 миллионов фунтов.



Стороны пока не достигли окончательного компромисса, но надеются сделать это на стартовавшей неделе, о чем сообщает The Telegraph.



При этой Суверенный фонд Саудовской Аравии станет крупнейшим акционером "Ньюкасла" с долей в 80 процентов, а по 10 получат британская инвестиционная компания Reuben Brothers и финансист Аманда Стейвли.



Также ожидается, что новым президентом клуба с "Сент-Джеймс Парк" станет человек бин Салмана, которого на протяжении двух последних лет связывали с покупкой "Манчестер Юнайтед".



Потенциальные владельцы "Ньюкасла" планируют совершить внушительные инвестиции в укрепление состава команды Стива Брюса — до 200 млн. фунтов в первые два года. Также у них есть планы по реконструкции тренировочной базы и академии.



Добавим, Эшли владеет "Ньюкаслом" на протяжении 13 последних лет. Майк уже давно не делает секрета из того, что его клуб выставлен на продажу.