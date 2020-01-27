"Юнайтед" продолжает переговоры по Фернандешу

Вопреки появившимся слухам, "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о приобретении полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

На днях издание Goal сообщило, что по инициативе своего совладельца Аврама Глэйзера "Юнайтед" свернул переговоры с коллегами из Спортинга насчет трансфера Фернандеша.



Однако Sky Sports стало известно, что сделка в этом месяце все еще возможна. В данный момент "красные дьяволы" готовы заплатить за Бруну чуть более 46 миллионов фунтов, тогда как "Спортинг" рассчитывает выручить за свою звезду 55 млн.



Сделку осложняет то обстоятельство, что по контракту Фернандеша агенту Мигелю Пинью положено 10 процентов от суммы трансфера при условии, что эта сумма превысит 42 млн. фунтов.



Сам 25-летний португалец отчаянно хочет присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера, и теперь все зависит от того, преодолеют ли два клуба существующие разногласия в оставшиеся дни января.