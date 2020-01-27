"Юнайтед" продолжает переговоры по Фернандешу
Вопреки появившимся слухам, "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о приобретении полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.
На днях издание Goal сообщило, что по инициативе своего совладельца Аврама Глэйзера "Юнайтед" свернул переговоры с коллегами из Спортинга насчет трансфера Фернандеша.
Однако Sky Sports стало известно, что сделка в этом месяце все еще возможна. В данный момент "красные дьяволы" готовы заплатить за Бруну чуть более 46 миллионов фунтов, тогда как "Спортинг" рассчитывает выручить за свою звезду 55 млн.
Сделку осложняет то обстоятельство, что по контракту Фернандеша агенту Мигелю Пинью положено 10 процентов от суммы трансфера при условии, что эта сумма превысит 42 млн. фунтов.
Сам 25-летний португалец отчаянно хочет присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера, и теперь все зависит от того, преодолеют ли два клуба существующие разногласия в оставшиеся дни января.
27.01.2020 07:00
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Наставник "Горожан" признал, что с чемпионством в этом сезоне Премьер-лиги всё уже понятно. На данный момент Манчестер Сити отстаёт от Ливерпуля на 16 очков, причем у мерсисайдцев есть матч в запасе. Главный тренер действующих чемпионов признал, что в этом сезоне соперничать с Ливерпулем не смог бы никто. "Очевидно, Ливерпуль станет чемпионом. С таким набором очков они бы выиграли и в Бундеслиге, и в Примере. 22 победы и одна ничья в 23 турах - заявка на чемпионство в любом турнире", - сказал Гвардиола. "В недавнем прошлом Челси выиграл чемпионат, но на следующий год не отобрался в Лигу чемпионов, то же самое было с Лестером и потом снова с Челси, мы же единственные за последние годы, кто смог выиграть два сезона подряд". "С нашими очками в Испании мы бы отставали от лидера на один-два балла, как и в Германии или Италии. Ливерпуль в этом сезоне фантастический, феноменальный, ошеломляющий. Мы вынуждены это принять и извлечь необходимые уроки".
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