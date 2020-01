Светская хроника за понедельник

Эдинсон Кавани отказал "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" лидирует в борьбе за Тома Лемара. "Тоттенхэм" готов сделать предложение по Эмре Джану. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер попросил свой клуб купить ему шесть игроков летом: крайнего защитника, двух центральных защитников, плеймейкера, вингера и нападающего. (The Times)



Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отверг предложение "Юнайтед". (Soccer Link)



"Юнайтед" сделает предложение о покупке левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла летом. (Metro)



"Юнайтед" требует от "Ромы" 25 миллионов фунтов за защитника Криса Смоллинга. (The Sun)



"Арсенал" — главный претендент на вингера "Атлетико" Тома Лемара. (Marca)



"Арсенал" поспорит с "Эвертоном" за плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (AS)



ПСЖ готов побороться за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Foot Mercato)



"Барселона" переключила свое внимание с Обамеянга на Родриго Морено из "Валенсии". (Sport)



"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Челси" Оливье Жиру. (Daily Mail)



"Челси" видит в голкипере "Кристал Пэлас" Висенте Гуаите возможную замену для Кепы Аррисабалаги. (AS)



"Тоттенхэм" возобновил переговоры по нападающему "Милана" Кшиштофу Пентеку. (Sky Italia)



"Тоттенхэм" может предложить 20 млн. фунтов за нападающего "Фенербахче" Ведата Мурики. (Aksam)



"Тоттенхэм" может предложить 26 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана. (TuttoJuve)



"Тоттенхэму" придется понизить цену за Виктора Ваньяму до 7 млн. фунтов, чтобы продать кенийского полузащитника в это окно. (Evening Standard)



40 млн. фунтов — такую цену назвал "Фулхэм" "Тоттенхэму" и "Астон Вилле" за нападающего Александара Митровича. (Daily Star)



"Вест Хэм" обдумывает покупку полузащитника "Славии" Томаша Соучека. (Football.London)



Защитник "Вест Хэма" Уинстон Рид отказался от перехода в "Чарльтон" на правах аренды. (TeamTalk)



"Эвертон" близок к покупке полузащитника "Интера" Матиаса Весино за 17 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



ПСВ предложил 4.2 млн. фунтов за защитника "Пэлас" Патрика Ван Анхольта. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" обсуждает аренду вингера "Далянь Ифан" Янника Карраско. (Sky Sports)



Другое



Саудовский принц и британские миллиардеры на 90 процентов уверены в покупке "Ньюкасла". (The Sun)



Клубы Премьер-Лиги хотя иметь два трансферных дедлайна — для внутренних сделок и международных. (The Sun)



Эшли Янгу хватило 28 минут, чтобы отметить свой дебют за "Интер" результативной передачей. В Премьер-Лиге за "Юнайтед" в этом сезоне он не ассистировал. (The Sun)



В музее мадам Тюссо поставят восковую фигуру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. (Evening Standard)



В конце мая голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд женится на подруге детства. Бракосочетание пройдет на Мальдивах. (The Sun)