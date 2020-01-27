Светская хроника за понедельник
Эдинсон Кавани отказал "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" лидирует в борьбе за Тома Лемара. "Тоттенхэм" готов сделать предложение по Эмре Джану. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер попросил свой клуб купить ему шесть игроков летом: крайнего защитника, двух центральных защитников, плеймейкера, вингера и нападающего. (The Times)
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отверг предложение "Юнайтед". (Soccer Link)
"Юнайтед" сделает предложение о покупке левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла летом. (Metro)
"Юнайтед" требует от "Ромы" 25 миллионов фунтов за защитника Криса Смоллинга. (The Sun)
"Арсенал" — главный претендент на вингера "Атлетико" Тома Лемара. (Marca)
"Арсенал" поспорит с "Эвертоном" за плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (AS)
ПСЖ готов побороться за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Foot Mercato)
"Барселона" переключила свое внимание с Обамеянга на Родриго Морено из "Валенсии". (Sport)
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Челси" Оливье Жиру. (Daily Mail)
"Челси" видит в голкипере "Кристал Пэлас" Висенте Гуаите возможную замену для Кепы Аррисабалаги. (AS)
"Тоттенхэм" возобновил переговоры по нападающему "Милана" Кшиштофу Пентеку. (Sky Italia)
"Тоттенхэм" может предложить 20 млн. фунтов за нападающего "Фенербахче" Ведата Мурики. (Aksam)
"Тоттенхэм" может предложить 26 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана. (TuttoJuve)
"Тоттенхэму" придется понизить цену за Виктора Ваньяму до 7 млн. фунтов, чтобы продать кенийского полузащитника в это окно. (Evening Standard)
40 млн. фунтов — такую цену назвал "Фулхэм" "Тоттенхэму" и "Астон Вилле" за нападающего Александара Митровича. (Daily Star)
"Вест Хэм" обдумывает покупку полузащитника "Славии" Томаша Соучека. (Football.London)
Защитник "Вест Хэма" Уинстон Рид отказался от перехода в "Чарльтон" на правах аренды. (TeamTalk)
"Эвертон" близок к покупке полузащитника "Интера" Матиаса Весино за 17 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)
ПСВ предложил 4.2 млн. фунтов за защитника "Пэлас" Патрика Ван Анхольта. (Sky Sports)
"Кристал Пэлас" обсуждает аренду вингера "Далянь Ифан" Янника Карраско. (Sky Sports)
Другое
Саудовский принц и британские миллиардеры на 90 процентов уверены в покупке "Ньюкасла". (The Sun)
Клубы Премьер-Лиги хотя иметь два трансферных дедлайна — для внутренних сделок и международных. (The Sun)
Эшли Янгу хватило 28 минут, чтобы отметить свой дебют за "Интер" результативной передачей. В Премьер-Лиге за "Юнайтед" в этом сезоне он не ассистировал. (The Sun)
В музее мадам Тюссо поставят восковую фигуру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. (Evening Standard)
В конце мая голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд женится на подруге детства. Бракосочетание пройдет на Мальдивах. (The Sun)
27.01.2020 06:00
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Последние комментарии:
27.01.2020 07:48 #
chronicle
Да он совсем не умеет, уныло и сразу разоблачить не составляет труда
(ответить)
27.01.2020 07:49 #
melwood-lfc
в новом году растерял навыки
Источник: http://fapl.ru/posts/76282/?c=1#c7082461
Собрались театральные критики. Можть кансилиум ещё соберете, ёпты?
(ответить)
Эшли Янгу хватило 28 минут, чтобы отметить свой дебют за "Интер" результативной передачей. В Премьер-Лиге за "Юнайтед" в этом сезоне он не ассистировал. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/76282/?c=1
Говорил же, тупо игрок Конте
(ответить)
Ой, господи. Там 94-му, учёные, врачи, ветераны не доставляют эстетического удовольствия, поэтому на их проблемы и смерти можно забить хуй. А вот 2-х метровая чёрная палка, с блестящей головкой - это ведь совсем другое дело! Прямо не знает как и пережить такую потерю!
ебать-ебать. Простите великодушно, что задели чувства эстета.
(ответить)
сук) суп бл нетакойкаквсе)))
ваще ору
(ответить)
Ахахахах. Пиздец, тетка, назвала Коби игроком ЛА Ниггерс( оговорилась)
Ебать там фифти сентя распидорасило)) Бедная женщина. Ща его быстро в свободной и демократичной америки вообще из жизни уволят
https://twitter.com/50cent/status/1221618072211132416
(ответить)
Да обычная инсценировка, там даже вертолета на месте падения нет, просто какого-то железа натащили и подожгли.
http://images.vfl.ru/ii/1580075167/4d831ace/29337221.jpg
Просто к богатым знаменитостям, которые когда-то продали душу, приходят и приносят в ритуальную жертву, а катастрофу инсценируют.
(ответить)
27.01.2020 06:42 #
mufc1994
Понятное дело, что смотрится, может, лицемерно, что мол вот люди умирают каждый день, а скорбят вот только по известным. Ну а что удивляться, он легенда и кумир миллионов, его видят постоянно по телеку, ясен пень, что это шок для всех.
Источник: http://fapl.ru/posts/76282/?c=1#c7082436
Я удивляться долбаёбам перестал в 7 лет, после того, как узнал о существовании общества плоскоземельщиков. Наверняка, если какого нибудь из этих долбаёбов в космос отправить, для них это тоже шоком будет. Ну чтож теперь, не издеваться над ними шоль?
А эти долбаёбы извращенцы, которые скорбят о половозрелом мужчине, заработавшим сотни миллионов баксов, трогая упругий кожаный мячик на глазах у этих ненормальных, для общества ещё опасней! Так что потешаться над ними - святая обязанность любого адекватного фапловчанина! ( то есть меня и безвиза)
p.s кстати, теория о плоской земле очень популярна у баскетболистов. Так что, в каком то смысле, новость о Коби вообще радостная.
(ответить)
Коби в моём топе спортсменов
легенда
жаль канеш
(ответить)
Когда «Ливерпуль» начал выпускать Фирмино и Салаха, мы думали сделать пару атакующих замен. Но в итоге мы решили: «Ладно, парни, давайте проявим к ним немного уважения».
Мы просто сказали парням: «Вы могли выиграть этот матч, но вы же все хотите на «Энфилд», не так ли?» – сказал Риккеттс.
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Попасть на «Энфилд» – вот в чем вся суть.
Игра на «Энфилде» – это очень хорошо. Для фанатов, для руководства, которое заработает несколько фунтов. Мы не можем дождаться, когда окажемся там», – сказал Каммингс.
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Лол, открытым текстом обоссывают Лулерпуль говоря что могли выиграть но решили скататься на Энфилд ради хороших баблосов.
(ответить)
Привет! Как дела?
(ответить)
Понятное дело, что смотрится, может, лицемерно, что мол вот люди умирают каждый день, а скорбят вот только по известным. Ну а что удивляться, он легенда и кумир миллионов, его видят постоянно по телеку, ясен пень, что это шок для всех.
(ответить)
Саудовский принц и британские миллиардеры на 90 процентов уверены в покупке "Ньюкасла". (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/76282/?c=1
С ДЕТСТВА ЗА НЬЮКАСЛ!
(ответить)
Чези, встречай Коби в раю
(ответить)
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