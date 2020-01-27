Клопп признал, что "Ливерпуль" уступил по игре "Шрюсбери"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что "Шрюсбери" переиграл его команду в матче 4-го раунда Кубка Англии.

В воскресенье вечером "красные" были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2 на поле представителя Лиги Один, который смог отыграть дефицит в два гола.

Таким образом, теперь двум командам предстоит переигровка на "Энфилде". По словам Клоппа, "Ливерпуль" мог не получить и этого.

"Нам оказалось сложно выиграть матч. Не хватит времени, чтобы описать, какие вещи сегодня были не в порядке".

"Мы забили действительно хороший гол, но в остальном абсолютно ясно, что у Адриана было слишком много работы. Он был великолепен. Соперник так контратаковал, когда мы теряли мяч..."

"Они замедляли игру с помощью своего построения, а мы теряли мяч в неподходящие моменты. По игре не было похоже на то, что "Ливерпуль" ведет 2:0. Скорее, это выглядело, как будто мы проигрываем 2:1".

"Нужно отдать должное "Шрюсбери", ничья — это минимум из того, что они заслуживали. Поздравляю их", — сообщил Клопп BBC.

Также Юрген сообщил, что его не будет у бровки во время переигровки на "Энфилде" 5 или 6 февраля — то будут зимние каникулы для команд Премьер-Лиги, и он с игроками первой команды будет отдыхать.

"В апреле мы получили письмо от Премьер-Лиги о том, что мы должны уважительно отнестись к зимнему перерыву для игроков. В этот период нельзя играть соревновательные или международные товарищеские матчи. И мы проявим уважение".

"Я сказал парням еще несколько недель назад, что у них будет зимний перерыв. Нельзя дать обещание, а затем забрать его, я не могу так работать".

"Так что вот наше решение. Этот матч сыграют дети. Это непопулярное решение, но именно так это вижу я", — добавил Клопп.


Метки Клопп, Кубок Англии, Ливерпуль, Шрюсбери

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 582

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 27.01.2020 01:11 # liverpool1892est
    Лишь на днях Леброн обогнал Коби по набранным очкам за всю историю НБА – Джеймс набрал 33 655 очков и подвинул Брайанта с третьего места.

    «Продолжаешь двигать игру вперед, Леброн. Респект, брат», – написал Коби в твиттере.






    Коби – кумир детства Леброна. Вот так он описывает первую встречу с Брайантом. «Я просто слушал. Я просто пытался впитать все, что мог. Я помню одну вещь, которую он сказал – если вы хотите попробовать себя в чем-то и преуспеть, стать одним из величайших, вы должны вкалывать», – приводит слова Леброна сайт НБА.

    (ответить)

  2. noi39 27.01.2020 01:01 # noi39
    Вот и правильно, пусть играют те, кто это заслужил.

    (ответить)

  3. liverpool1892est 27.01.2020 00:58 # liverpool1892est
    Rip Коби....я тихо плачу,чтобы не слышали мои дети и жена...YNWA!

    (ответить)

  4. ignatik 27.01.2020 00:12 # ignatik
    Красава!!!! Сказал, сделал!!!
    Что скажет, по этому поводу Моур, у них тоже переигровка

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: