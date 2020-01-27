Клопп признал, что "Ливерпуль" уступил по игре "Шрюсбери"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что "Шрюсбери" переиграл его команду в матче 4-го раунда Кубка Англии.
В воскресенье вечером "красные" были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2 на поле представителя Лиги Один, который смог отыграть дефицит в два гола.
Таким образом, теперь двум командам предстоит переигровка на "Энфилде". По словам Клоппа, "Ливерпуль" мог не получить и этого.
"Нам оказалось сложно выиграть матч. Не хватит времени, чтобы описать, какие вещи сегодня были не в порядке".
"Мы забили действительно хороший гол, но в остальном абсолютно ясно, что у Адриана было слишком много работы. Он был великолепен. Соперник так контратаковал, когда мы теряли мяч..."
"Они замедляли игру с помощью своего построения, а мы теряли мяч в неподходящие моменты. По игре не было похоже на то, что "Ливерпуль" ведет 2:0. Скорее, это выглядело, как будто мы проигрываем 2:1".
"Нужно отдать должное "Шрюсбери", ничья — это минимум из того, что они заслуживали. Поздравляю их", — сообщил Клопп BBC.
Также Юрген сообщил, что его не будет у бровки во время переигровки на "Энфилде" 5 или 6 февраля — то будут зимние каникулы для команд Премьер-Лиги, и он с игроками первой команды будет отдыхать.
"В апреле мы получили письмо от Премьер-Лиги о том, что мы должны уважительно отнестись к зимнему перерыву для игроков. В этот период нельзя играть соревновательные или международные товарищеские матчи. И мы проявим уважение".
"Я сказал парням еще несколько недель назад, что у них будет зимний перерыв. Нельзя дать обещание, а затем забрать его, я не могу так работать".
"Так что вот наше решение. Этот матч сыграют дети. Это непопулярное решение, но именно так это вижу я", — добавил Клопп.
27.01.2020 00:05
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Лишь на днях Леброн обогнал Коби по набранным очкам за всю историю НБА – Джеймс набрал 33 655 очков и подвинул Брайанта с третьего места.
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Вот и правильно, пусть играют те, кто это заслужил.
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Rip Коби....я тихо плачу,чтобы не слышали мои дети и жена...YNWA!
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Красава!!!! Сказал, сделал!!!
Что скажет, по этому поводу Моур, у них тоже переигровка
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