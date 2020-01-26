Хау: "Арсенал" не так уж далек, чтобы претендовать на титул"

Микель Артета Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау считает, что "Арсеналу" не нужно многое, чтобы стать претендентом на победу в Премьер-Лиге.

В данный момент "канониры" занимают 10-ю позицию в Премьер-Лиге, а последний раз становились чемпионами еще в 2004 году.

В каждом из трех предыдущих сезонов "Арсенал" даже не попадал в топ-4, однако Хау верит, что Микелю Артете по силам восстановить былое величие лондонского клуба.

"Я не думаю, что они так уж далеки от того, чтобы стать претендентом на титул. Думаю, порой у людей чрезмерная реакция на различные фазы формы различных команд".

"Достаточно одного хорошего сезона, чтобы полностью изменить мнение о себе. Конечно, для этого нужно стабилизировать свои результаты".

"Теперь у них очень хороший тренер, они обладают хорошими игроками — думаю, у них исторически хорошие тренеры, но тебе просто нужно, чтобы некоторые вещи подошли друг другу".

"Думаю, в данный момент многие из больших команд находятся в такого рода перестройке, включая "Арсенал", — цитирует Хау Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Борнмут, Хау

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2020 23:00

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  1. chelsiukpro 26.01.2020 23:29 # chelsiukpro
    Слово претендент - это и есть только претендент в начале сезона пока немного игр сыграно! Челси тоже не плохо начал на старте и тоже говорили претендент но не долго!

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  2. skychnie-oboi 26.01.2020 23:11 # skychnie-oboi
    Планка сейчас 95 очков +-.

    Так что надо иметь состав бетон(все линии идеальные), который будет выигрывать там, где 100% ничейка.

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  3. pistolero-lfc 26.01.2020 23:09 # pistolero-lfc
    Лолблять! В прошлом сезоне отстали на 28 очков от чемпиона, а в этом уже в 24 туре отстают на больше очков, чем набрала. Пистец такую хуйню несут иногда тренера

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