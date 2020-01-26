Хау: "Арсенал" не так уж далек, чтобы претендовать на титул"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау считает, что "Арсеналу" не нужно многое, чтобы стать претендентом на победу в Премьер-Лиге.

В данный момент "канониры" занимают 10-ю позицию в Премьер-Лиге, а последний раз становились чемпионами еще в 2004 году.



В каждом из трех предыдущих сезонов "Арсенал" даже не попадал в топ-4, однако Хау верит, что Микелю Артете по силам восстановить былое величие лондонского клуба.



"Я не думаю, что они так уж далеки от того, чтобы стать претендентом на титул. Думаю, порой у людей чрезмерная реакция на различные фазы формы различных команд".



"Достаточно одного хорошего сезона, чтобы полностью изменить мнение о себе. Конечно, для этого нужно стабилизировать свои результаты".



"Теперь у них очень хороший тренер, они обладают хорошими игроками — думаю, у них исторически хорошие тренеры, но тебе просто нужно, чтобы некоторые вещи подошли друг другу".



"Думаю, в данный момент многие из больших команд находятся в такого рода перестройке, включая "Арсенал", — цитирует Хау Sky Sports.