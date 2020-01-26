Хау: "Арсенал" не так уж далек, чтобы претендовать на титул"
Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау считает, что "Арсеналу" не нужно многое, чтобы стать претендентом на победу в Премьер-Лиге.
В данный момент "канониры" занимают 10-ю позицию в Премьер-Лиге, а последний раз становились чемпионами еще в 2004 году.
В каждом из трех предыдущих сезонов "Арсенал" даже не попадал в топ-4, однако Хау верит, что Микелю Артете по силам восстановить былое величие лондонского клуба.
"Я не думаю, что они так уж далеки от того, чтобы стать претендентом на титул. Думаю, порой у людей чрезмерная реакция на различные фазы формы различных команд".
"Достаточно одного хорошего сезона, чтобы полностью изменить мнение о себе. Конечно, для этого нужно стабилизировать свои результаты".
"Теперь у них очень хороший тренер, они обладают хорошими игроками — думаю, у них исторически хорошие тренеры, но тебе просто нужно, чтобы некоторые вещи подошли друг другу".
"Думаю, в данный момент многие из больших команд находятся в такого рода перестройке, включая "Арсенал", — цитирует Хау Sky Sports.
26.01.2020 23:00
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Последние комментарии:
Слово претендент - это и есть только претендент в начале сезона пока немного игр сыграно! Челси тоже не плохо начал на старте и тоже говорили претендент но не долго!
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Планка сейчас 95 очков +-.
Так что надо иметь состав бетон(все линии идеальные), который будет выигрывать там, где 100% ничейка.
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Лолблять! В прошлом сезоне отстали на 28 очков от чемпиона, а в этом уже в 24 туре отстают на больше очков, чем набрала. Пистец такую хуйню несут иногда тренера
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