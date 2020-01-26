"Ливерпулю" предстоит переигровка со "Шрюсбери" в Кубке Англии
"Ливерпуль" усгубил свое расписание переигровкой против "Шрюсбери", не сумев удержать преимущество в два гола в гостях у представителя Лиги Один — 2:2.
Фаворит матча не стал откладывать дело в долгий ящик и открыл счет уже на 15-й минуте. Кертис Джонс ворвался в штрафную по левому краю и хладнокровно послал мяч мимо голкипера — 0:1.
А вот лучший момент в остатке тайма имели хозяева, но голкипер "Ливерпуля" Адриан выручив свою команду после выхода один на один Шона Уолли.
Во втором тайме "красным" потребовались считанные секунды, чтобы удвоить счет. Вернее, это сделал Дональд Лав, поразив свои ворота после заброса к воротам от Джонса — 0:2.
Постепенно "Шрюсбери" пришел в себя и при поддержке своих болельщиков стал добавлять. А на 65-й минуте Джейсон Каммингс вернул хозяев в игру, реализовав пенальти за фол Яссера Ларуси на самой границе штрафной — 1:2.
"Шрюсбери" почуял, что может спасти эту игру, и принялся рисковать. "Ливерпуль" не раз мог поймать соперника на контратаке, но в итоге повторно пропустил. На 75-й минуте Каммингс оформил дубль, воспользовавшись нерасторопностью двух защитников "красных" после скидки головой — 2:2.
Юрген Клопп очень не хотел переигровку, выпустив в концовке Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, но эти замены не сработали. Более того, "Шрюсбери" владел инициативой и пытался добиться победы, однако не вышло.
"Шрюсбери" совершил потрясающий камбэк и теперь отправится на "Энфилд" для переигровки, что становится неприятной новостью для "Ливерпуля", чье расписание и без того насыщенное до предела.
"Шрюсбери" — "Ливерпуль" — 2:2 (0:1)
Голы: Каммингс 65 (пен), 75 — Джонс 15, Лав 46 (авт).
"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Матип (Салах 80), Ловрен, Ларуси, Фабиньо, Чирвелла, Джонс, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен 71), Ориги, Минамино (Фирмино 85).
26.01.2020 21:55
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Последние комментарии:
Некоторые источники пишут, что на борту вертолёта были его 4 дочери. Просто пиздец...
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Коби в моем топе спортсменов за последние 20 лет. Шумахер. Федерер. Коби. Ребята, ради которых в 5-6 утра можно было встать и смотреть их гонки/матчи по 7тв в начале 00х. Еще одно подтверждение, что ни у кого нет никаких гарантий от жизни...Земля пухом Легенде.
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RIP Kobe
Грустно
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Когда перепутал Калабасс с Коламбусом.
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https://www.youtube.com/watch?v=GTJwoWHMEw0
Легенда, прощальный матч 4 года назад
http://contents.spin.ph/image/resize/image/2020/01/26/lebron-james-mamb4life-1580036406.webp
Только вчера ЛеБрон отдал дань уважения - mamba 4 life
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Леброн обошел Брайанта по количеству очков, тот и не выдержал(
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"Щельсбери заслужил больше чем ничью" (с) Клопп
Солидарен с КЛОПП-ТОП'ом. Зима близко.
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>"Ливерпуль" усгубил свое расписание переигровкой против "Шрюсбери"
Сыграл резерв сейчас и сыграет в переигровке.
Миха, давай статью про ротирование лучше.
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Когда жреба?
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CALABASAS, Calif. – Kobe Bryant was reportedly one of five people killed in a helicopter crash in southern California on Sunday.
TMZ and other news outlets report that the former NBA star was aboard the aircraft when it went down in Calabasas around 10 a.m. PST. The news outlet says they’re told Vanessa Bryant was not aboard.
The Los Angeles County Sheriff’s Office says there were no survivors in the crash on a hillside near the intersection of Las Virgenes Road and Willow Glen Street.
The cause of the crash is under investigation.
Пиздец...
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Кобииииии
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Крч, Клопп сообщил что в переигровке руководить будет тренер U-23. Основа отдыхает.
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Коби Брайант рип. Пухом тебе земля, элита...
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Forza Napoli!!!
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типичная русня:
нахуй иди чёрт ты ебаный.фраерок с кучей дырок блять .фашист недобитый.приходи ещё на Донбасс получать пизды гнида
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Юрген сообщил, что в переигровке не будут задействованы игроки основы, а сам он не будет руководить командой на этот матч.
Нил Критчли с молодёжью получают ещё один шанс.
Лол 6лять
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Бля надеюсь про Кобе неправда. Аxуели там чтоле с такими новостями
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KOBE BRYANT DIES IN HELICOPTER CRASH ...
Everyone On Board Dead
RIP
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Ливерпуль красавчик, не только своим фанам предоставляет радость и пидараsам хейтерам тоже сыграв в ничью))))) ха ха ха
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"Ничья — минимум, что заслужил "Шрусбери". Поздравляю их!" — Юрген Клопп
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