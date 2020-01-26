"Ливерпулю" предстоит переигровка со "Шрюсбери" в Кубке Англии

"Ливерпуль" усгубил свое расписание переигровкой против "Шрюсбери", не сумев удержать преимущество в два гола в гостях у представителя Лиги Один — 2:2.

Фаворит матча не стал откладывать дело в долгий ящик и открыл счет уже на 15-й минуте. Кертис Джонс ворвался в штрафную по левому краю и хладнокровно послал мяч мимо голкипера — 0:1.



А вот лучший момент в остатке тайма имели хозяева, но голкипер "Ливерпуля" Адриан выручив свою команду после выхода один на один Шона Уолли.



Во втором тайме "красным" потребовались считанные секунды, чтобы удвоить счет. Вернее, это сделал Дональд Лав, поразив свои ворота после заброса к воротам от Джонса — 0:2.



Постепенно "Шрюсбери" пришел в себя и при поддержке своих болельщиков стал добавлять. А на 65-й минуте Джейсон Каммингс вернул хозяев в игру, реализовав пенальти за фол Яссера Ларуси на самой границе штрафной — 1:2.



"Шрюсбери" почуял, что может спасти эту игру, и принялся рисковать. "Ливерпуль" не раз мог поймать соперника на контратаке, но в итоге повторно пропустил. На 75-й минуте Каммингс оформил дубль, воспользовавшись нерасторопностью двух защитников "красных" после скидки головой — 2:2.



Юрген Клопп очень не хотел переигровку, выпустив в концовке Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, но эти замены не сработали. Более того, "Шрюсбери" владел инициативой и пытался добиться победы, однако не вышло.



"Шрюсбери" совершил потрясающий камбэк и теперь отправится на "Энфилд" для переигровки, что становится неприятной новостью для "Ливерпуля", чье расписание и без того насыщенное до предела.



"Шрюсбери" — "Ливерпуль" — 2:2 (0:1)



Голы: Каммингс 65 (пен), 75 — Джонс 15, Лав 46 (авт).



"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Матип (Салах 80), Ловрен, Ларуси, Фабиньо, Чирвелла, Джонс, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен 71), Ориги, Минамино (Фирмино 85).