Гвардиола нацелен на требл

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда все еще может завершить этот сезон с тремя трофеями.

В данный момент "горожане" отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" уже 16 очков и вдобавок сыграли на матч больше, поэтому Гвардиола едва ли может реально рассчитывать на защиту титула, хотя и не готов признать поражение раньше времени.



Зато Гвардиола надеется преуспеть в Лиге Чемпионов, где "Сити" является фаворитом букмекеров, и снова выиграть Кубок Лиги с Кубком Англии.



"Мы всегда были настроены завоевать три трофея в этом сезоне, а также продолжать сражаться в Премьер-Лиге — и это не изменилось".



"Мы сражаемся каждый день ради достижения своих целей. У нас по-прежнему есть шансы на требл, и мы продолжим идти вперед. Впереди у нас матч против "Юнайтед", и это шанс выйти в финал (Кубка Лиги)".



"Надеюсь, наши болельщики придут на "Юнайтед", и наш стадион будет полон", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.