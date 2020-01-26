"Юнайтед" забил шесть безответных мячей "Транмиру"

"Манчестер Юнайтед" со свистом ворвался в 5-й раунд Кубка Англии, разгромив на выезде аутсайдера Лиги Один "Транмира" со счетом 0:6.

Игроки команды Оле Гуннара Сульшера быстро адаптировались на "картофельном" поле и уже на 10-й минуте открыли счет. Харри Магуайр продвинулся вперед, а затем с небольшим рикошетом нанес дальний удар под перекладину — 0:1.



Спустя три минуты "красные дьяволы" удвоили счет. Диогу Далот взял игру на себя, вошел в штрафную, на резкой смене курса избавился от опекуна и нанес классный удар в дальний угол ворот — 0:2.



Прошло еще три минуты, и счет стал разгромным. Магуайр вновь подключился в атаку, но на сей раз отдал на Джесси Лингарда, который нанес обводящий удар с линии штрафной — 0:3.



Под занавес первого тайма "Транмир" пропустил еще дважды. Сперва Фил Джонс ударом головой отправил мяч по дуге под перекладину — 0:4. А затем Антони Мартиаль пробил с линии штрафной с рикошетом — 0:5.



После перерыва "Юнайтед" принялся уверенно контролировать игру, а на 55-й минуте вышедший на замену Тахит Чонг был сбит в штрафной, предоставив Мейсону Гринвуду возможность отличиться с пенальти, что он и сделал — 0:6.



В остатке матча "дьяволы" имели несколько шансов забить еще, но этого не сделали. "Транмир", как мог, пытался размочить счет, однако тоже не преуспел.



"Юнайтед" забил пять голов за первый тайм впервые с победы 6:1 над "Арсеналом" в феврале 2001 — в тот день пятый мяч за "дьяволов" на себя записал их нынешний главный тренер Оле Гуннар Сульшер. "Транмир" оказался не в состоянии тягаться с таким соперником.



"Транмир" — "Манчестер Юнайтед" — 0:6 (0:5)



Голы: Магуайр 10, Далот 13, Лингард 16, Джонс 41, Мартиаль 45, Гринвуд 56 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Линделеф, Магуайр (Уильямс 64), Джонс, Шоу, Матич (Фред 45), Перейра, Лингард, Гринвуд, Мартиаль (Чонг 45).