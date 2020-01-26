"Юнайтед" забил шесть безответных мячей "Транмиру"
"Манчестер Юнайтед" со свистом ворвался в 5-й раунд Кубка Англии, разгромив на выезде аутсайдера Лиги Один "Транмира" со счетом 0:6.
Игроки команды Оле Гуннара Сульшера быстро адаптировались на "картофельном" поле и уже на 10-й минуте открыли счет. Харри Магуайр продвинулся вперед, а затем с небольшим рикошетом нанес дальний удар под перекладину — 0:1.
Спустя три минуты "красные дьяволы" удвоили счет. Диогу Далот взял игру на себя, вошел в штрафную, на резкой смене курса избавился от опекуна и нанес классный удар в дальний угол ворот — 0:2.
Прошло еще три минуты, и счет стал разгромным. Магуайр вновь подключился в атаку, но на сей раз отдал на Джесси Лингарда, который нанес обводящий удар с линии штрафной — 0:3.
Под занавес первого тайма "Транмир" пропустил еще дважды. Сперва Фил Джонс ударом головой отправил мяч по дуге под перекладину — 0:4. А затем Антони Мартиаль пробил с линии штрафной с рикошетом — 0:5.
После перерыва "Юнайтед" принялся уверенно контролировать игру, а на 55-й минуте вышедший на замену Тахит Чонг был сбит в штрафной, предоставив Мейсону Гринвуду возможность отличиться с пенальти, что он и сделал — 0:6.
В остатке матча "дьяволы" имели несколько шансов забить еще, но этого не сделали. "Транмир", как мог, пытался размочить счет, однако тоже не преуспел.
"Юнайтед" забил пять голов за первый тайм впервые с победы 6:1 над "Арсеналом" в феврале 2001 — в тот день пятый мяч за "дьяволов" на себя записал их нынешний главный тренер Оле Гуннар Сульшер. "Транмир" оказался не в состоянии тягаться с таким соперником.
"Транмир" — "Манчестер Юнайтед" — 0:6 (0:5)
Голы: Магуайр 10, Далот 13, Лингард 16, Джонс 41, Мартиаль 45, Гринвуд 56 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Линделеф, Магуайр (Уильямс 64), Джонс, Шоу, Матич (Фред 45), Перейра, Лингард, Гринвуд, Мартиаль (Чонг 45).
26.01.2020 19:55
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Последние комментарии:
Менеждмент вротворта - величайшая авантюра, в которую сдуру вляпался скум. Ничем хорошим это для них не закончится, а возможно будет стоить финансовой устойчивости. Сегодняшний МЮ - организация несовершенная, имеющая массу недостатков. И эти недостатки надо совместными усилиями исправлять, а не разрушать саму организацию под демагогическими лозунгами "сульшер аут, пакет затащет". Лично я совсем не хочу, чтобы МЮ вернулся к досафовским временам, когда он болтался как говно в проруби в середине таблицы рядом с чолси и сити.
Скумов ждут нелёгкие времена. И расплачиваться за игры вротфордов и глейзеров придётся рядовым кинам, который наполняют бюджет манков.
Хотя конкретно молдованской нищенки это вряд ли касается.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ну тут трудовая победа Шрюсберри
(ответить)
Учитесь у Клоппа, как надо топовый состав на кубки выпускать.
(ответить)
В гонке за титуль
(ответить)
сук скамовские тимы выпустили основу
далбаебы)
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Выпускать основу против аутсайдера лиги 1 это конечно сильно)))) браво оле!!
(ответить)
Ну самурай еби шульсбери
(ответить)
Теперь скузня, надеюсь, не обосрется и 3-4 штуки засунет, Юнва
(ответить)
У Щольсбери даже форма тех же цветов, что и Прое6алси.
(ответить)
все так приветствуют друг друга как на товарищеском
(ответить)
Шолсберри норм газончик. Можно смотреть
(ответить)
ЛУЧШИЕ
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ОО ништяк состав у лифака, мое почтение Клоппу
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Ох и топари
Сильнейший клуб Англии
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Сульшер - мастер одерживать победы хуй знает над кем, после которых его никак не уволишь)) зато потом начинается серия из всосов. Ахаххахаха. Ща три матча пососёт, один выиграет у Карлайла какого-нить, так и сезон закончится.
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МЮ возвращается, сучки!
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КРАСНАЯ МАШИНА
ждем интервью олега что все збс
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Облаки, Алиссоны ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ дубль в этом году (чемпик и кубок Англии). Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место и уничтожив Трамнур 0-6, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Короли МАНЧЕСТЕРА
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