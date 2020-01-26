"Юнайтед" забил шесть безответных мячей "Транмиру"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" со свистом ворвался в 5-й раунд Кубка Англии, разгромив на выезде аутсайдера Лиги Один "Транмира" со счетом 0:6.

Игроки команды Оле Гуннара Сульшера быстро адаптировались на "картофельном" поле и уже на 10-й минуте открыли счет. Харри Магуайр продвинулся вперед, а затем с небольшим рикошетом нанес дальний удар под перекладину — 0:1.

Спустя три минуты "красные дьяволы" удвоили счет. Диогу Далот взял игру на себя, вошел в штрафную, на резкой смене курса избавился от опекуна и нанес классный удар в дальний угол ворот — 0:2.

Прошло еще три минуты, и счет стал разгромным. Магуайр вновь подключился в атаку, но на сей раз отдал на Джесси Лингарда, который нанес обводящий удар с линии штрафной — 0:3.

Под занавес первого тайма "Транмир" пропустил еще дважды. Сперва Фил Джонс ударом головой отправил мяч по дуге под перекладину — 0:4. А затем Антони Мартиаль пробил с линии штрафной с рикошетом — 0:5.

После перерыва "Юнайтед" принялся уверенно контролировать игру, а на 55-й минуте вышедший на замену Тахит Чонг был сбит в штрафной, предоставив Мейсону Гринвуду возможность отличиться с пенальти, что он и сделал — 0:6.

В остатке матча "дьяволы" имели несколько шансов забить еще, но этого не сделали. "Транмир", как мог, пытался размочить счет, однако тоже не преуспел.

"Юнайтед" забил пять голов за первый тайм впервые с победы 6:1 над "Арсеналом" в феврале 2001 — в тот день пятый мяч за "дьяволов" на себя записал их нынешний главный тренер Оле Гуннар Сульшер. "Транмир" оказался не в состоянии тягаться с таким соперником.

"Транмир" — "Манчестер Юнайтед" — 0:6 (0:5)

Голы: Магуайр 10, Далот 13, Лингард 16, Джонс 41, Мартиаль 45, Гринвуд 56 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Линделеф, Магуайр (Уильямс 64), Джонс, Шоу, Матич (Фред 45), Перейра, Лингард, Гринвуд, Мартиаль (Чонг 45).


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Транмир

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2020 19:55

Количество просмотров Просмотров: 703

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Последние комментарии:




  1. scud 26.01.2020 20:14 # scud
    Менеждмент вротворта - величайшая авантюра, в которую сдуру вляпался скум. Ничем хорошим это для них не закончится, а возможно будет стоить финансовой устойчивости. Сегодняшний МЮ - организация несовершенная, имеющая массу недостатков. И эти недостатки надо совместными усилиями исправлять, а не разрушать саму организацию под демагогическими лозунгами "сульшер аут, пакет затащет". Лично я совсем не хочу, чтобы МЮ вернулся к досафовским временам, когда он болтался как говно в проруби в середине таблицы рядом с чолси и сити.
    Скумов ждут нелёгкие времена. И расплачиваться за игры вротфордов и глейзеров придётся рядовым кинам, который наполняют бюджет манков.
    Хотя конкретно молдованской нищенки это вряд ли касается.

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  2. pepguardiola 26.01.2020 20:14 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  3. ry-l 26.01.2020 20:14 # ry-l
    Ну тут трудовая победа Шрюсберри

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  4. alcoholnarco 26.01.2020 20:12 # alcoholnarco
    Учитесь у Клоппа, как надо топовый состав на кубки выпускать.

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  5. fc-oil 26.01.2020 20:08 # fc-oil
    В гонке за титуль

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  6. melwood-lfc 26.01.2020 20:06 # melwood-lfc
    сук скамовские тимы выпустили основу
    далбаебы)

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  7. forester 26.01.2020 20:05 # forester
    Выпускать основу против аутсайдера лиги 1 это конечно сильно)))) браво оле!!

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  8. weorlfc 26.01.2020 20:04 # weorlfc
    Ну самурай еби шульсбери

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  9. keane16 26.01.2020 20:03 # keane16
    Теперь скузня, надеюсь, не обосрется и 3-4 штуки засунет, Юнва

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  10. slash-lfc 26.01.2020 20:02 # slash-lfc
    У Щольсбери даже форма тех же цветов, что и Прое6алси.

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  11. tursa 26.01.2020 20:00 # tursa
    все так приветствуют друг друга как на товарищеском

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  12. ibe 26.01.2020 20:00 # ibe
    Шолсберри норм газончик. Можно смотреть

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  13. thegodfather 26.01.2020 19:59 # thegodfather
    ЛУЧШИЕ

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  14. rap-woiska 26.01.2020 19:59 # rap-woiska
    ОО ништяк состав у лифака, мое почтение Клоппу

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  15. unclearness 26.01.2020 19:59 # unclearness
    Ох и топари
    Сильнейший клуб Англии

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  16. slash-lfc 26.01.2020 19:58 # slash-lfc
    Сульшер - мастер одерживать победы хуй знает над кем, после которых его никак не уволишь)) зато потом начинается серия из всосов. Ахаххахаха. Ща три матча пососёт, один выиграет у Карлайла какого-нить, так и сезон закончится.

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  17. chronicle 26.01.2020 19:58 # chronicle
    МЮ возвращается, сучки!

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  18. wengerrrro 26.01.2020 19:58 # wengerrrro
    КРАСНАЯ МАШИНА

    ждем интервью олега что все збс

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  19. k-pop 26.01.2020 19:58 # k-pop
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Облаки, Алиссоны ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ дубль в этом году (чемпик и кубок Англии). Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место и уничтожив Трамнур 0-6, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  20. rap-woiska 26.01.2020 19:57 # rap-woiska
    Короли МАНЧЕСТЕРА

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