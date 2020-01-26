Компани звал Ван Перси играть за "Андерлехт"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси рассказал, что Венсан Компани уговаривал его возобновить игровую карьеру и перейти к нему в "Андерлехт".

В сентябре, напомним, "Манчестер Сити" организовал благодарственный матч в честь Компани на "Этихад". И Ван Перси как раз сыграл за сборную всех звезд Премьер-Лиги в том матче.



36-летний голландец, повесивший бутсы на гвоздь за несколько месяцев до того, настолько хорошо себя проявил, что Компани позвал Робина за собой в "Андерлехт", куда сам Венсан отправился играющим тренером.



"То был удивительный вечер. Приятное мероприятие в старомодном стиле и только с игроками топ-уровня на поле".



"После 70 минут у меня начало все болеть, но я не хотел уходить с поля. На следующий день Компани позвонил мне. Он был убежден, что я могу быть полезен ему в "Андерлехте".



"Я отнесся к этому как к приятному комплименту, однако наутро я проснулся с болью в икроножных мышцах, и я понимал, что не могу снова играть", — сообщил Ван Перси HLN.