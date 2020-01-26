Сульшер упрекнул своих предшественников
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его предшественники в лице Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо сами виноваты в своих провалах.
В свое время и Ван Галь, и Моуриньо жаловались на плохую работу "Юнайтед" на трансферном рынке, явно бросая камень в огород вице-президента Эда Вудворда.
Сульшер этого делать не собирается. Норвежец счастлив работать при существующей структуре, а если потерпит неудачу, то будет винить только себя.
"Есть такой навык: порой ты должен взглянуть на себя в зеркало, а не просто винить других. Винить других — это то, что делают некоторые из нас, думая, что они лучше, чем другие".
"На мой взгляд, важно понимать, как все устроено. Я верю в нашу структуру, и за время своей работы здесь я почувствовал, что с нашими ресурсами, что мы тратим на скаутскую работу, комплектацию состава и изучение игроков, мы можем комфортно совершать приобретения".
"Однако клуб не будет покупать игрока, если я этого не одобрю. Когда клуб находит цель, я должен сказать да или нет", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
26.01.2020 16:00
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Первый конверт открыт осталось два ))))
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Скоро тебе одобрялку оторвут и на мороз выкинут.
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И да. Норм миджойло собирает заголовками
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чёт много Олега, это МЮ, детка!
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С каждым разом опускается на ещё большее дно. Красава Оле!
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так он еще и подстилка
ох, скорее бы поперли этого Олега швабрами вон из клуба
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Сегодня отмечаем день бестрофейного куколда, я не понял? Через каждую вторую новость его высеры)
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Подлиза
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