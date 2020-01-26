Сульшер упрекнул своих предшественников

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его предшественники в лице Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо сами виноваты в своих провалах.

В свое время и Ван Галь, и Моуриньо жаловались на плохую работу "Юнайтед" на трансферном рынке, явно бросая камень в огород вице-президента Эда Вудворда.

Сульшер этого делать не собирается. Норвежец счастлив работать при существующей структуре, а если потерпит неудачу, то будет винить только себя.

"Есть такой навык: порой ты должен взглянуть на себя в зеркало, а не просто винить других. Винить других — это то, что делают некоторые из нас, думая, что они лучше, чем другие".

"На мой взгляд, важно понимать, как все устроено. Я верю в нашу структуру, и за время своей работы здесь я почувствовал, что с нашими ресурсами, что мы тратим на скаутскую работу, комплектацию состава и изучение игроков, мы можем комфортно совершать приобретения".

"Однако клуб не будет покупать игрока, если я этого не одобрю. Когда клуб находит цель, я должен сказать да или нет", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2020 16:00

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  1. gangiv 26.01.2020 16:29 # gangiv
    Первый конверт открыт осталось два ))))

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  2. ray-black 26.01.2020 16:23 # ray-black
    Скоро тебе одобрялку оторвут и на мороз выкинут.

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  3. k-pop 26.01.2020 16:10 # k-pop
    И да. Норм миджойло собирает заголовками

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  4. mancunia-planet 26.01.2020 16:10 # mancunia-planet
    чёт много Олега, это МЮ, детка!

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  5. k-pop 26.01.2020 16:10 # k-pop
    С каждым разом опускается на ещё большее дно. Красава Оле!

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  6. red-devil-4ever 26.01.2020 16:09 # red-devil-4ever
    так он еще и подстилка
    ох, скорее бы поперли этого Олега швабрами вон из клуба

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  7. beautiful-lie 26.01.2020 16:06 # beautiful-lie
    Сегодня отмечаем день бестрофейного куколда, я не понял? Через каждую вторую новость его высеры)

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  8. van-der-slav 26.01.2020 16:05 # van-der-slav
    Подлиза

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