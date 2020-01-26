"Ньюкасл" обсуждат переход Пако Алькасера

"Ньюкасл" вступил в переговоры о переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Пако Алькасера.

В этом сезоне Бундеслиги Алькасер отметился только шестью появлениями в стартовом составе "Боруссии", что, правда, не помешало ему забить пять голов.



Именно возможностью играть регулярно в преддверии Евро-2020 "сороки" надеются заманить 26-летнего испанца на "Сент-Джеймс Парк".



Как утверждает The Sun, "Ньюкасл" уже договаривается об аренде Пако, в услугах которого также заинтересована "Валенсия", до конца сезона с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов.



В этом сезоне команда Стива Брюса испытывает большие проблемы с забитыми голами, а Жоэлинтон, который был куплен прошлым летом за рекордные для "Ньюкасла" 40 млн. фунтов, отличился лишь раз в Премьер-Лиге.