Сульшер не жалеет, что отпустил игроков летом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не жалеет о расставании с некоторыми игроками прошлым летом.

Прошлым летом Сульшер позволил нападающим Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу уехать в "Интер", а Крис Смоллинг смог перейти в "Рому".



По ходу этого сезона были моменты, когда могло показаться, что каждый из этого трио пригодился бы "красным дьяволам", однако Сульшер этого не чувствует.



"У меня не было мысли: "Ох, как хотелось бы, чтобы я сохранил его". Когда ты решаешь отпустить игроков, это происходит в силу различных причин, и некоторые из них не соответствовали культуре, которую я стараюсь здесь создать".



"Я убежден в этом, и именно поэтому мы сохранили остальных игроков — с правильным настроем. Мы знаем, что они готовы пробежать через кирпичную стену ради клуба и ради друг друга — не каждый игрок может такое", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.