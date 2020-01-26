Артета похвалил и предупредил Мартинелли

Габриэль Мартинелли Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что находится под впечатлением от Габриэля Мартинелли, но не позволит бразильскому нападающему поймать звезду.

Забивая в двух последних матчах, 18-летний Мартинелли довел количество своих голов за "канониров" в этом сезоне до 10.

Однако Артета спешит предупредить юниора и призывает того упорно работать над собой.

"Ему все еще предстоит проделать большой путь. Мы должны спустить его с небес на землю. Я хочу, чтобы он тренировался, склонив голову, и постепенно его начнут хвалить, если он каждый день будет делать то, что следует. Нужно делать это не день или два".

"Я слышал много всего про Габи до своего перехода, и в момент, когда я увидел его на тренировке, сказанные мне прежде вещи подтвердились".

"Думаю, это очень необычно для 18-летнего парня, как он сражается и насколько он смел в каждом своем решении на поле. У него невероятный боевой дух, и он каждый раз таит в себе угрозу воротам", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2020 13:00

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  1. r-n 26.01.2020 14:07 # r-n
    Это единственное светлое пятно, наша единственная отдушина в этом сезоне! Нужно просто давать ему больше игрового времени, и больше доверять при формировании состава!

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  2. fc-zenit 26.01.2020 13:18 # fc-zenit
    Через год потухнет совсем. Сколько таких "топариков жутких" у гейклуба было. Все днищами оказались.

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