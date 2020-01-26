Артета похвалил и предупредил Мартинелли

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что находится под впечатлением от Габриэля Мартинелли, но не позволит бразильскому нападающему поймать звезду.

Забивая в двух последних матчах, 18-летний Мартинелли довел количество своих голов за "канониров" в этом сезоне до 10.



Однако Артета спешит предупредить юниора и призывает того упорно работать над собой.



"Ему все еще предстоит проделать большой путь. Мы должны спустить его с небес на землю. Я хочу, чтобы он тренировался, склонив голову, и постепенно его начнут хвалить, если он каждый день будет делать то, что следует. Нужно делать это не день или два".



"Я слышал много всего про Габи до своего перехода, и в момент, когда я увидел его на тренировке, сказанные мне прежде вещи подтвердились".



"Думаю, это очень необычно для 18-летнего парня, как он сражается и насколько он смел в каждом своем решении на поле. У него невероятный боевой дух, и он каждый раз таит в себе угрозу воротам", — цитирует Артету Sky Sports.