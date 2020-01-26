Лэмпард требует приобретений

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему нужны приобретения в этом месяце, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Обращение в Спортивный арбитражный суд позволило "синим" добиться досрочного снятия трансферного запрета, однако к 26 января лондонский клуб до сих пор не подписал ни одного новичка.



При этом Лэмпард чувствует потребность в усилении, особенно посл отъезда Эдена Азара со "Стэмфорд Бридж" прошлым летом.



"Ничего не случилось, чтобы говорить об этом сейчас. Справедливо или нет, но нас наказали прошлым летом, и мы не могли приглашать игроков. Тебе наказывают, чтобы тебе было больно".



"У нас не было возможности кого-либо пригласить, вдобавок мы лишились одного из крупнейших и самых эффективных игроков в своей истории. Такова ситуация".



"Первая часть моей работы состоит в том, чтобы каждый день работать на тренировочном поле с игроками и делать их лучше".



"Другая часть связана с тем, что мы как клуб должны приглашать игроков, чтобы развиваться. Мы не могли этого делать прошлым летом, и нам нужно это сейчас, чтобы финишировать в топ-4", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.