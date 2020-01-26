Сульшер требует победы над "Транмиром"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своей команды реабилитироваться за последние неудачи, обыграв "Транмир" в Кубке Англии.

В воскресенье "красные дьяволы" совершат выезд к "Транмиру" из Лиги Один в рамках 4-го раунда Кубка Англии. К этому матчу "Юнайтед" после поражений от "Ливерпуля" и "Бернли" в Премьер-Лиге.



В противостоянии с командой третьего дивизиона, сенсационно выбившей из турнира "Уотфорд", Сульшер ожидает увидеть реакцию от подопечных.



"Это большой матч для нас. После двух поражений нам нужно выйти и показать, что мы можем сражаться и не бежим от трудностей".



"Этим игрокам нравятся испытания — они будут лететь в борьбу, надеясь начать победную серию".



"Если честно, я не вижу того, что игроки натягивают свои шарфы на лицо и пытаются исчезнуть. Я вижу, что многие игроки по-настоящему хотят быть успешны".



"Конечно, они не собираются выходить и критиковать друг друга, а я не собираюсь сидеть здесь и критиковать их. Я буду делать это за закрытой дверью. У нас с ними открытый диалог, но мы не выносим это на публику".



"Мы хотим продвинуться как можно дальше. Я был бы счастлив дойти до финала и выиграть его. На сперва нас ждет матч на "Прентон Парк", а качество газона там выравнивает шансы для "Транмира". У них есть свои преимущества".



"Но — и я не хочу проявить неуважения — мы являемся командой Премьер-Лиги, поэтому мы должны переиграть их. На таком поле это едва ли возможно, поэтому нам придется побороться", — цитирует Сульшера Daily Mirror.