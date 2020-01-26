Сульшер требует победы над "Транмиром"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своей команды реабилитироваться за последние неудачи, обыграв "Транмир" в Кубке Англии.

В воскресенье "красные дьяволы" совершат выезд к "Транмиру" из Лиги Один в рамках 4-го раунда Кубка Англии. К этому матчу "Юнайтед" после поражений от "Ливерпуля" и "Бернли" в Премьер-Лиге.

В противостоянии с командой третьего дивизиона, сенсационно выбившей из турнира "Уотфорд", Сульшер ожидает увидеть реакцию от подопечных.

"Это большой матч для нас. После двух поражений нам нужно выйти и показать, что мы можем сражаться и не бежим от трудностей".

"Этим игрокам нравятся испытания — они будут лететь в борьбу, надеясь начать победную серию".

"Если честно, я не вижу того, что игроки натягивают свои шарфы на лицо и пытаются исчезнуть. Я вижу, что многие игроки по-настоящему хотят быть успешны".

"Конечно, они не собираются выходить и критиковать друг друга, а я не собираюсь сидеть здесь и критиковать их. Я буду делать это за закрытой дверью. У нас с ними открытый диалог, но мы не выносим это на публику".

"Мы хотим продвинуться как можно дальше. Я был бы счастлив дойти до финала и выиграть его. На сперва нас ждет матч на "Прентон Парк", а качество газона там выравнивает шансы для "Транмира". У них есть свои преимущества".

"Но — и я не хочу проявить неуважения — мы являемся командой Премьер-Лиги, поэтому мы должны переиграть их. На таком поле это едва ли возможно, поэтому нам придется побороться", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Транмир

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1005

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  1. mancunia-planet 26.01.2020 12:32 # mancunia-planet
    Поле хреновое, ясно

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  2. slash-lfc 26.01.2020 12:26 # slash-lfc
    Ебать физорг))

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  3. scouser2005 26.01.2020 12:16 # scouser2005
    Алга Транмир! ))

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  4. fc-zenit 26.01.2020 12:15 # fc-zenit
    Старый алкаш сиралекс наверное в гробу перевернулся после таких слов.

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  5. vyrentz 26.01.2020 12:15 # vyrentz
    Сульшер: Шансы в этом матче у команд равны

    ОР!

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  6. manutd-20champ 26.01.2020 11:55 # manutd-20champ
    бедняга

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  7. liverpool-66 26.01.2020 11:29 # liverpool-66
    Началась победная серия МЮ. А если проиграют, то виновато поле на котором они будут играть. Теперь не говорит : “Мы - Манчестер юнайтед! “, а просто клуб из премьер лиги.

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  8. yervand 26.01.2020 11:12 # yervand
    скам - помойка, но не да такой степени

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  9. andrey-1981 26.01.2020 11:11 # andrey-1981
    Какое нахрен качество газона? Это команда из третьей лиги. Ты основой должен её обыгрывать даже на кукурузном поле!!! Как-же задолбали эти отмазки!!!

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  10. tursa 26.01.2020 11:10 # tursa
    топарик жутки
    надо унизить грозный транмир!

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  11. blackdreamer 26.01.2020 11:02 # blackdreamer
    какой же топарь
    дайте оле еще лет 5 на постройку команды

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