Сульшер требует победы над "Транмиром"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своей команды реабилитироваться за последние неудачи, обыграв "Транмир" в Кубке Англии.
В воскресенье "красные дьяволы" совершат выезд к "Транмиру" из Лиги Один в рамках 4-го раунда Кубка Англии. К этому матчу "Юнайтед" после поражений от "Ливерпуля" и "Бернли" в Премьер-Лиге.
В противостоянии с командой третьего дивизиона, сенсационно выбившей из турнира "Уотфорд", Сульшер ожидает увидеть реакцию от подопечных.
"Это большой матч для нас. После двух поражений нам нужно выйти и показать, что мы можем сражаться и не бежим от трудностей".
"Этим игрокам нравятся испытания — они будут лететь в борьбу, надеясь начать победную серию".
"Если честно, я не вижу того, что игроки натягивают свои шарфы на лицо и пытаются исчезнуть. Я вижу, что многие игроки по-настоящему хотят быть успешны".
"Конечно, они не собираются выходить и критиковать друг друга, а я не собираюсь сидеть здесь и критиковать их. Я буду делать это за закрытой дверью. У нас с ними открытый диалог, но мы не выносим это на публику".
"Мы хотим продвинуться как можно дальше. Я был бы счастлив дойти до финала и выиграть его. На сперва нас ждет матч на "Прентон Парк", а качество газона там выравнивает шансы для "Транмира". У них есть свои преимущества".
"Но — и я не хочу проявить неуважения — мы являемся командой Премьер-Лиги, поэтому мы должны переиграть их. На таком поле это едва ли возможно, поэтому нам придется побороться", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
26.01.2020 11:00
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Последние комментарии:
Поле хреновое, ясно
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Ебать физорг))
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Алга Транмир! ))
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Старый алкаш сиралекс наверное в гробу перевернулся после таких слов.
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Сульшер: Шансы в этом матче у команд равны
ОР!
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бедняга
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Началась победная серия МЮ. А если проиграют, то виновато поле на котором они будут играть. Теперь не говорит : “Мы - Манчестер юнайтед! “, а просто клуб из премьер лиги.
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скам - помойка, но не да такой степени
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Какое нахрен качество газона? Это команда из третьей лиги. Ты основой должен её обыгрывать даже на кукурузном поле!!! Как-же задолбали эти отмазки!!!
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топарик жутки
надо унизить грозный транмир!
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какой же топарь
дайте оле еще лет 5 на постройку команды
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