"Юнайтед" не пустили в отель The Lowry

"Манчестер Юнайтед" не удалось заселиться в свой обычный отель The Lowry перед воскресным матчем 4-го раунда Кубка Англии против "Транмира".

Соперник "красных дьяволов" по 4-му раунду определился лишь в минувший четверг, когда представляющий Лигу Один "Транмир" сенсационно победил в переигровке "Уотфорд" из Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" немедленно попытался забронировать The Lowry, чтобы по традиции провести в отеле ночь перед матчем, однако на сей раз это оказалось невозможно.



Дело в том, что любимый отель "дьяволов" в Манчестере оказался полностью занят звездам Strictly Come Dancing — британского танцевального телешоу, которое в этот уикенд гостит в Манчестере.



Таким образом, ночевку перед коротким выездом на "Прентон Парк" Оле Гуннар Сульшер и его игроки были вынуждены перенести в один из отелей соседнего Ливерпуля.