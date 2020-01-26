"Юнайтед" не пустили в отель The Lowry
"Манчестер Юнайтед" не удалось заселиться в свой обычный отель The Lowry перед воскресным матчем 4-го раунда Кубка Англии против "Транмира".
Соперник "красных дьяволов" по 4-му раунду определился лишь в минувший четверг, когда представляющий Лигу Один "Транмир" сенсационно победил в переигровке "Уотфорд" из Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" немедленно попытался забронировать The Lowry, чтобы по традиции провести в отеле ночь перед матчем, однако на сей раз это оказалось невозможно.
Дело в том, что любимый отель "дьяволов" в Манчестере оказался полностью занят звездам Strictly Come Dancing — британского танцевального телешоу, которое в этот уикенд гостит в Манчестере.
Таким образом, ночевку перед коротким выездом на "Прентон Парк" Оле Гуннар Сульшер и его игроки были вынуждены перенести в один из отелей соседнего Ливерпуля.
26.01.2020 10:00
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Как заявил Сульшер "Попадание в отель является приоритетной задачей ион уверен что в ближайшем будущем всем игрокам удастся попасть в холл отеля. Команда движется в правильном направлении и это лишь дело времени"- напердел в воздух главный тренер манков
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