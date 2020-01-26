"Тоттенхэм" работает над возвращением Бэйла

"Тоттенхэм" начал переговоры о возвращении вингера "Реала" Гарета Бэйла в это трансферное окно.

Как сообщает Daily Express, в заключительную неделю января главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо надеется обзавестись тремя новичками, которые помогут совершить ему рывок по направлению к топ-4 Премьер-Лиги.



Одним из своих новичков Моуриньо надеется сделать Бэйла, от которого "Реал" пытается избавиться уже 12 месяцев. В данный момент вариант с арендой исключен, и стороны обсуждают постоянный трансфер.



В Мадриде у Гарета есть контракт до июня 2022 с зарплатой в 650 тысяч фунтов в неделю, поэтому "Реалу" придется доплатить 30-летнему валлийцу, чтобы тот согласился вернуться в Северный Лондон.