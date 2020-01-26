Гвардиола: "Ливерпуль" великолепен, феноменален, ошеломителен"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в этом сезоне "Ливерпулю" нет равных во всей Европе.

В данный момент "горожане" уступают аж 16 очков лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю", который в дополнение к своему преимуществу имеет в запасе один матч.



По мнению Гвардиолы, это вовсе не "Сити" так слаб в этом сезоне — просто "Ливерпуль" выступает феноменальным образом и с одинаковым успехом выиграл бы Ла Лигу, Серию А или Бундеслигу.



"Очевидно, "Ливерпуль" станет чемпионом Премьер-Лиги. Но они стали бы чемпионами и в Испании, в Италии, в Германии. Выиграв 22 из 23 первых матчей и оставшийся завершив вничью, они бы стали чемпионами где угодно".



"В недавнем прошлом, когда "Челси" выиграл лигу, на следующий сезон они даже не попали в Лигу Чемпионов. Так же было "Лестером" и затем снова с "Челси". Когда мы выиграли лигу, мы это повторили".



"В Испании с нашим количеством очком мы были бы в одном-двух баллах позади лидера. Как и в Германии, как и в Италии".



"Но "Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен. Поэтому мы должны смириться с этим и извлечь для себя урок", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.