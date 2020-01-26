Саутгейт — фаворит "Юнайтед" на замену Сульшеру
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт является ведущим кандидатом для "Манчестер Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру.
В данный момент боссы "Юнайтед" сохраняет веру в Сульшера, при котором клуб пошел на определенные жертвы и совершил большие инвестиции, однако на "Олд Траффорд" мысленно готовы к тому, что по окончании сезона им придется попрощаться с Оле Гуннаром.
Высокопоставленный источник из "Юнайтед" сообщил изданию Daily Mail, что текущую ситуацию в клубе сравнивают со "сценарием Кенни Далглиша" — в 2012 году "Ливерпуль" прибегнул к помощи своей легенды, чтобы создать условия для приглашения Брендана Роджерса и затем Юргена Клоппа.
Так и Сульшеру, сделавшему с "Юнайтед" требл в 1999 году в качестве игрока, возможно, придется освободить свое место другому — и Саутгейт является фаворитом на замену Оле Гуннару.
"Красные дьяволы" по-прежнему проявляют интерес к бывшему наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но в то же время высоко ценят продемонстрированное Саутгейтом в национальной команде умение работать с молодыми английскими игроками.
Если Сульшер неудачно завершит этот сезон, то после Евро-2020 Саутгейт вполне может продолжить его дело. Благо Гарет является частым гостем на тренировочной базе "Юнайтед" и одобряет тот курс, которого с недавних пор придерживаются "дьяволы".
26.01.2020 07:00
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Да сука!!!)))
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Лол бляяяяя))00
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АХАХАХАХА
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