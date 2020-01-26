Саутгейт — фаворит "Юнайтед" на замену Сульшеру

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт является ведущим кандидатом для "Манчестер Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру.

В данный момент боссы "Юнайтед" сохраняет веру в Сульшера, при котором клуб пошел на определенные жертвы и совершил большие инвестиции, однако на "Олд Траффорд" мысленно готовы к тому, что по окончании сезона им придется попрощаться с Оле Гуннаром.



Высокопоставленный источник из "Юнайтед" сообщил изданию Daily Mail, что текущую ситуацию в клубе сравнивают со "сценарием Кенни Далглиша" — в 2012 году "Ливерпуль" прибегнул к помощи своей легенды, чтобы создать условия для приглашения Брендана Роджерса и затем Юргена Клоппа.



Так и Сульшеру, сделавшему с "Юнайтед" требл в 1999 году в качестве игрока, возможно, придется освободить свое место другому — и Саутгейт является фаворитом на замену Оле Гуннару.



"Красные дьяволы" по-прежнему проявляют интерес к бывшему наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но в то же время высоко ценят продемонстрированное Саутгейтом в национальной команде умение работать с молодыми английскими игроками.



Если Сульшер неудачно завершит этот сезон, то после Евро-2020 Саутгейт вполне может продолжить его дело. Благо Гарет является частым гостем на тренировочной базе "Юнайтед" и одобряет тот курс, которого с недавних пор придерживаются "дьяволы".