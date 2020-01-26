"Тоттенхэм": пока еще не команда Моуриньо

Все более очевидно, что "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо мы сможем увидеть не раньше следующего сезона. Португалец пока не имел ни трансферов, ни времени, чтобы перестроить команду на свой лад.

Выиграв четыре из пяти стартовых матчей под руководством нового тренера, "шпоры" вернулись к своему прежнему состоянию. Буквально в каждой игре команда балансирует на грани трех результатов и больше зависит от обстоятельств, чем от плана на игру. С Моуриньо "Тоттенхэм" оформил только два "клин-шита", а в последние недели упала и результативность. Пробужденный Деле Алли забил свой последний гол еще 26 декабря, а убийственным ударом по атаке стала травма Харри Кейна, который может не сыграть до конца кампании.



Многих удивляет, что "Тоттенхэм" пропускает так много мячей. Это несвойственно командам Моуриньо, но пока португалец не работает по привычным шаблонам. В первой игре против "Вест Хэма" португальский тренер показал (в чем он признавался позже), какими он хочет видеть "шпор". Игра в четыре защитника при обороне, переход на трех центрбеков и двух вингбеков при построении атак. Футбол, в котором игру обороны нельзя рассматривать в отрыве от всего остального. В каком-то смысле, это продолжение того, что было у "шпор" при Маурисио Почеттино, а не попытка создать еще одну версию "Челси".



Тоби Алдервейрелд подтверждает это, рассказывая о тренировочном процессе "Тоттенхэма". Тренерский штаб Моуриньо не работает отдельно над построением игры в обороне, а занимается командными действиями как таковыми, пытаясь выстроить взаимодействия во всех линиях. И потому проблемы "шпор" в обороне нельзя рассматривать в отрыве от проблем в атаке — не работает весь механизм.



Безусловно, индивидуальный спад таких футболистов, как Ян Вертонген, Данни Роуз, Кристиан Эриксен, тот же Тоби, а также травмы Бена Дэвиса и Уго Льориса, играли большую роль. Бессмысленно объяснять, насколько большим футболистом для "Тоттенхэма" является Харри Кейн. Как с точки зрения игрового вклада, так и с точки зрения лидерства на поле. Но главная проблема во всем этом — центр полузащиты. Та линия, которая должна связывать все воедино, у лондонцев, по большому счету, отсутствует.



"Тоттенхэм" играет без центра поля.



Почеттино тоже не имел готового варианта игры в этой линии в последние месяцы. Проблема не новая, и предельно усугубившаяся с уходом Муссы Дембеле. Лучше с тех пор не стало, и даже первые — более успешные — матчи под руководством Моуриньо говорили об этих слабостях. В матче с "Вест Хэмом" пара Уинкс-Дайер минимально влияла на действия команды, и победу в тот день обеспечила связка атакующих игроков, частично выполнявшая работу опорных полузащитников. Дальше — хуже. С "Олимпиакосом" Моуриньо пришлось в первом тайме снимать с игры Дайера, потому что "шпоры" не могли минимально установить контроль над мячом. В следующей встрече с "Борнмутом" голы пришли за счет дальних передач Алдервейрелда на Алли. Очень эффектно, но также очень сложно по исполнению — это не будет работать на регулярной основе.



"Тоттенхэм" по делу хвалили за выступление в матче с "Ливерпулем". Это был первый пример контратакующей модели от Моуриньо во главе новой команды, и она едва не сработала. Кем тренер, известный любовью к опорным полузащитникам, насытил центральную линию? У "Тоттенхэма" здесь действовали Харри Уинкс, Кристиан Эриксен и Деле Алли. У "шпор" не было ни одного разрушителя, а на опорника здесь тянул разве Уинкс. При том, что его эффективность в игре из глубины поля под вопрос со времен Почеттино.



Даже если завтра Моуриньо захочет обратиться к традиционному для себя футболу, ему буквально не на кого положиться в ключевой для этого линии. Этот большой кадровый кризис также не позволяет наладить игру команды, как целостного организма. "Шпоры" не могут качественно прерывать атаки соперника и им также тяжело строить собственные атаки через пас.



Взглянем на персоналии.



Моуриньо — в прошлом поклонник Эрика Дайера, но не может положиться на него сейчас. Дайер всегда был ограниченным исполнителем, но растерял даже имевшиеся достоинства в последний год. У него нет уверенности в себе, он выглядит медленным и "тяжелым" при принятии каждого решения. Как опорник, нынешний Дайер не выдерживает критики.



Харри Уинкс — футболист другого плана. Но также футболист, который давно остановился в развитии. Разговоры о потенциале Уинкса ведутся годами, но подтверждается он отдельными выступлениями, а не серией игр. Уинкс может держать мяч, может его отдать, но и в команде Почеттино не было уверенности в том, что эти качества эффективно используется в глубине поля. Вопросы есть и к самому воспитаннику "шпор".



Кристиан Эриксен вынужденно выходил у Моуриньо в глубине, где отсутствуют игроки с пасом. Но датчанин сейчас все делает вынужденно, открыто пакуя чемоданы. Качество его выступлений непостоянно, и в идеале Моуриньо стоило бы раньше отказаться от услуг футболиста, не желающего выступать за команду. Но ситуация настолько плоха, что ему приходилось обращаться к Эриксену. Тот делал одолжение, и иногда даже — качественно. И все же это одолжение, чего в серьезной команде не должно быть в принципе.



Когда речь заходит о травме Кейна, тренер "Тоттенхэма" всегда упоминает и потерю Муссы Сиссоко. В понимании Моуриньо это не меняя важная потеря. Француз далеко не так стабилен, как Кейн, но в этой полузащите он был единственной постоянной величиной. У Сиссоко, по крайней мере, есть скорость и напор. Он может не обладать лучшим пасом и не быть лучшим в отборе, но Мусса компенсирует это динамикой. Точнее, компенсировал. С его потерей полузащита потеряла последние достоинства.



Важная фигура в этом разговоре — Танги Ндомбеле. Этот футболист мог бы сыграть большую роль в новой команде. Но француз разочаровывает с момента своего перехода летом. Его способности были особенно видны в матче с "Норвичем" в конце декабря, когда Ндомбеле был одним из лучших игроков на поле и вел игру команды в атаке. Но, похоже, что экс-игрок "Лиона" имеет постоянные проблемы со здоровьем, которые переросли и в психологические трудности. Моуриньо говорит, что в клубе ему разработали индивидуальную систему подготовки, но ее результаты (как и игрок в целом) — это пока загадка.



Где-то в "Тоттенхэме" есть еще Виктор Ваньяма, но это "где-то" за пределами доступа тренерского штаба. Жедсон Фернандеш, арендованный на полтора года у "Бенфики", может освежить полузащиту, но пока оценить португальца сложно. Тренерскому штабу наивно надеяться, что футболист, сыгравший два полных матча в чемпионате Португалии, сможет быстро набрать форму и стать большим игроком в команде Премьер-Лиги.



Возможно, "Тоттенхэму" удастся удачно заменить Харри Кейна. Возможно, возвращение Бена Дэвиса поможет обороне, а какие-то тактические решения Моуриньо заработают несколько результатов. Но "Тоттенхэм" Почеттино закончился, и команда нового тренера появится только после кадровой перестройки и полноценной предсезонной подготовки. В основе всего этого — изменения в центральной линии. Играя без нее, "Тоттенхэм" продолжит балансировать на грани трех результатов и сильно зависеть от обстоятельств.



Иван Громиков специально для FAPL.ru