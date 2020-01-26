Моуриньо недоволен медлительностью "Интера"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо недоволен, что "Интер" так затянул с приобретением полузащитника Кристиана Эриксена.

В минувшую пятницу стало известно, что "Интер", наконец, согласовал стоимость Эриксена в размере 16.8 млн. фунтов. Ожидается, что уже в понедельник Кристиан завершит свой переход в итальянский клуб.



Однако Моуриньо не рад, что эта ситуация прояснилась так поздно — Жозе приходилось несколько недель работать с игроком, который сидит на чемоданах, а вдобавок у "шпор" не остается времени подыскать замену.



"Тоттенхэм" в последнюю очередь виноват в этой ситуации. Я просто хочу сказать, что такой ситуации не должно происходить 25 января".



"Я лишь могу сказать, что с момента моего прихода Эриксен вел себя очень, очень профессионально — со мной и командой. Но когда 25 января есть такая ситуация, это неприятно", — цитирует Моуриньо BBC.