"Тоттенхэм" выкупит Ло Чельсо

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подтвердил, что его клуб собирается выкупить трансфер полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Напомним, прошлым летом "шпоры" арендовали Ло Чельсо у "Реал Бетис" с опцией выкупа, причем в январе Джовани доступен за 27 миллионов фунтов, а в конце сезона цена возрастет до 34 млн.



В последние недели 23-летний аргентинец значительно прибавил, примерив на себя роль потерявшего мотивацию Кристиана Эриксена, и теперь Моуриньо ждет, пока его президент Даниэль Леви выпишет чек.



"Думаю, парень зарабатывает это решение выкупить его. Он делает так, что клубу будет легко решиться воспользоваться опцией по выкупу".



"Он добился невероятного прогресса за мое время здесь. Толком не сыграв ни матча, он вышел у меня против "Црвены Звезды" и первые недели имел небольшие трудности".



"Но он понял, чего мы хотим. Он хорошо учится и является хорошим парнем. Он сам сделал так, что клуб воспользуется опцией выкупа. Это нормально, он заслужил это", — цитирует Моуриньо Evening Standard.