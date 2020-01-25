"Челси" вышел в 5-й раунд Кубка Англии

Мичи Батшуайи "Челси" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, отпраздновав победу 1:2 в гостях у середняка Чемпионшипа "Халла".

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда Мичи Батшуайи сыграл на добивании в штрафной после заблокированного удара партнера — 0:1. Отличиться бельгийцу помог рикошет от защитника.

В дальнейшем "синие" контролировали игру, но до перерыва не смогли удвоить счет.

Второй тайм "Челси" начал неважно, но при этом смог забить второй гол на 64-й минуте. Это Фикайо Томори на дальней штанге замкнул подачу со штрафного — 0:2.

За 12 минут до конца Камиль Гросицки вернул "тигров" в игру, поразив ворота Вилли Кабальеро при помощи удара со штрафного и нелепого рикошета от Матео Ковачича — 1:2. Однако на этом все и закончилось.

"Халл" проиграл, но проиграл достойно. "Челси" подтвердил свой более высокий класс и заслуженно прошел дальше.

"Халл" — "Челси" — 1:2 (0:1)

Голы: Гросицки 78 — Батшуайи 6, Томори 64.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли, Ковачич, Маунт (Виллиан 68), Педро (Лэмпти 90), Хадсон-Одои (Гилмор 68), Батшуайи.


Метки Кубок Англии, Халл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2020 22:25

Количество просмотров Просмотров: 1179

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ibe 25.01.2020 23:17 # ibe
    Форрестеру здоровья. С акка Микки троллит лемарса

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  2. jokerz 25.01.2020 23:16 # jokerz
    ссыкливые псины пытаются съехать на троленг.
    Не выйдет, все нормальные парни прекрасно понимают, что трусливые псы умеют только ляшки свои со страху обсерать.

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  3. spart19an 25.01.2020 23:14 # spart19an
    Абсолютно новая жизнь

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  4. ian 25.01.2020 23:06 # ian
    Мата05 ни от кого не получал пи3ды, его враги ходили на место назначения за день до «вовремя».

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  5. clpol 25.01.2020 23:02 # clpol
    Ахахахах лохи ска, сейчас бы убрать с основного состава канте и Жоржа и говорить что резервный состав...

    MU club pidorasov

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  6. jokerz 25.01.2020 23:02 # jokerz
    четам, Вагина Керимова на свиданку не пришла. Походу черные совсем обмикиюнвивились.

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  7. ry-l 25.01.2020 22:57 # ry-l
    Батшуайи провел 18 поединков [за Кристал Пэлас и Челси] в Кубке Англии и Кубке лиги и смог поучаствовать в 18 голах (15 голов, 3 ассиста).

    [OptaJoe]
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    Скорее бы продать этого топаря нереального

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  8. selta 25.01.2020 22:55 # selta
    Там еще и путалоне с новым физруком на клык дали, найс

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  9. thegodfather 25.01.2020 22:49 # thegodfather
    на классе уничтожили, просто пенисы!

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  10. selta 25.01.2020 22:48 # selta
    Победа на классе, но непонятен страх Лэмпарда выпустить больше резервистов молодых.
    Тот же Лэмпти и Гилмор могли в старте бы сыграть и выглядели бы достойнее обои и прочих баркли, зачем против тигров выпускать столько игроков основы непонятно
    Педро, Кова, Одои и Баркли нужно сливать поскорее, игроки уровня условного Эвертона

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  11. ry-l 25.01.2020 22:39 # ry-l
    Ну и трансферов, конечно же, не будет. Но вы держитесь...

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  12. ry-l 25.01.2020 22:36 # ry-l
    Мда... Резерв на равных играл с Халл Сити...

    Педро - уже и с командами Чемпионшипа не в состоянии играть в футбол: ни открыться, ни замкнуть, ни пас дать
    Баркли - бездарнейшее тупейшее дерево, выход просрал, два раза в конце обрезал всю команду. Мощный вклад, ничего не скажешь
    Одои - БЕС-ПО-ЛЕ-ЗЕН. Печально осознавать, но видя его игру по сезону, он - не скорее новый Заха, чем Санчо. Скоростной бестолковый дрибблер, и все. Казалось бы, против Халла должен зажечь, но хрен там.
    Ковачич - провалил матч, худший в его сезоне. Много брака в передачах и отсутствие обострения на поле. Как апофеоз - испортил Вилли сухарь. Ждем скорейшего возвращения Лофтус-Чика.
    Батшуаи - забивает или по праздникам или после рикошетов, что сегодня и произошло. Абрахам на его фоне просто игроком уровня Роналду выглядит. Ноль пользы команде в подыгрыше и в черновой работе от Миши сегодня.
    Маунт - должен был отдыхать, очередной блеклый матч от него.
    Аспи,Зума,Алонсо - каждый на своем уровне, не ниже, слава богу.

    Лучший игрок матча - Томори: максимум эффективности и уверенности в его действиях.

    Ну и стоит отметить выход Гилмора. Аналогично, парень удачно вошел и вернул команде контроль мяча в центре. Должен был выходить в старте, пока всего его появления радовали.

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  13. pepguardiola 25.01.2020 22:34 # pepguardiola
    сестра мандифа))

    https://sun9-26.userapi.com/c847122/v847122657/74838/f4pS78YBndg.jpg

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  14. jirrort 25.01.2020 22:33 # jirrort
    Где дегенерат stevens?

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  15. yamateh 25.01.2020 22:32 # yamateh
    Можно сказать одной ногой, все на расслабоне играли, центр вообще пешком ходили. С победой пенсы

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  16. lfcmikki14 25.01.2020 22:31 # lfcmikki14
    С футболом то всё понятно, почему армяни всё ещё ходят по этой драгоценной земле?

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  17. fanstevengerrard 25.01.2020 22:29 # fanstevengerrard
    Че вы гоните на команду? Вон Халл обыграли еще, даже на выезде.
    Даже новость отдельно запилили.

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  18. slash-lfc 25.01.2020 22:27 # slash-lfc
    Прое6алси за малым не пососало у Халла. Это абсолютно новый Прое6алси во главе с Ломбардом.

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