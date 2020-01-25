"Челси" вышел в 5-й раунд Кубка Англии
"Челси" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, отпраздновав победу 1:2 в гостях у середняка Чемпионшипа "Халла".
Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда Мичи Батшуайи сыграл на добивании в штрафной после заблокированного удара партнера — 0:1. Отличиться бельгийцу помог рикошет от защитника.
В дальнейшем "синие" контролировали игру, но до перерыва не смогли удвоить счет.
Второй тайм "Челси" начал неважно, но при этом смог забить второй гол на 64-й минуте. Это Фикайо Томори на дальней штанге замкнул подачу со штрафного — 0:2.
За 12 минут до конца Камиль Гросицки вернул "тигров" в игру, поразив ворота Вилли Кабальеро при помощи удара со штрафного и нелепого рикошета от Матео Ковачича — 1:2. Однако на этом все и закончилось.
"Халл" проиграл, но проиграл достойно. "Челси" подтвердил свой более высокий класс и заслуженно прошел дальше.
"Халл" — "Челси" — 1:2 (0:1)
Голы: Гросицки 78 — Батшуайи 6, Томори 64.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли, Ковачич, Маунт (Виллиан 68), Педро (Лэмпти 90), Хадсон-Одои (Гилмор 68), Батшуайи.
25.01.2020 22:25
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Последние комментарии:
Форрестеру здоровья. С акка Микки троллит лемарса
(ответить)
ссыкливые псины пытаются съехать на троленг.
Не выйдет, все нормальные парни прекрасно понимают, что трусливые псы умеют только ляшки свои со страху обсерать.
(ответить)
Абсолютно новая жизнь
(ответить)
Мата05 ни от кого не получал пи3ды, его враги ходили на место назначения за день до «вовремя».
(ответить)
Ахахахах лохи ска, сейчас бы убрать с основного состава канте и Жоржа и говорить что резервный состав...
MU club pidorasov
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четам, Вагина Керимова на свиданку не пришла. Походу черные совсем обмикиюнвивились.
(ответить)
Батшуайи провел 18 поединков [за Кристал Пэлас и Челси] в Кубке Англии и Кубке лиги и смог поучаствовать в 18 голах (15 голов, 3 ассиста).
[OptaJoe]
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Скорее бы продать этого топаря нереального
(ответить)
Там еще и путалоне с новым физруком на клык дали, найс
(ответить)
на классе уничтожили, просто пенисы!
(ответить)
Победа на классе, но непонятен страх Лэмпарда выпустить больше резервистов молодых.
Тот же Лэмпти и Гилмор могли в старте бы сыграть и выглядели бы достойнее обои и прочих баркли, зачем против тигров выпускать столько игроков основы непонятно
Педро, Кова, Одои и Баркли нужно сливать поскорее, игроки уровня условного Эвертона
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Ну и трансферов, конечно же, не будет. Но вы держитесь...
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Мда... Резерв на равных играл с Халл Сити...
Педро - уже и с командами Чемпионшипа не в состоянии играть в футбол: ни открыться, ни замкнуть, ни пас дать
Баркли - бездарнейшее тупейшее дерево, выход просрал, два раза в конце обрезал всю команду. Мощный вклад, ничего не скажешь
Одои - БЕС-ПО-ЛЕ-ЗЕН. Печально осознавать, но видя его игру по сезону, он - не скорее новый Заха, чем Санчо. Скоростной бестолковый дрибблер, и все. Казалось бы, против Халла должен зажечь, но хрен там.
Ковачич - провалил матч, худший в его сезоне. Много брака в передачах и отсутствие обострения на поле. Как апофеоз - испортил Вилли сухарь. Ждем скорейшего возвращения Лофтус-Чика.
Батшуаи - забивает или по праздникам или после рикошетов, что сегодня и произошло. Абрахам на его фоне просто игроком уровня Роналду выглядит. Ноль пользы команде в подыгрыше и в черновой работе от Миши сегодня.
Маунт - должен был отдыхать, очередной блеклый матч от него.
Аспи,Зума,Алонсо - каждый на своем уровне, не ниже, слава богу.
Лучший игрок матча - Томори: максимум эффективности и уверенности в его действиях.
Ну и стоит отметить выход Гилмора. Аналогично, парень удачно вошел и вернул команде контроль мяча в центре. Должен был выходить в старте, пока всего его появления радовали.
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сестра мандифа))
https://sun9-26.userapi.com/c847122/v847122657/74838/f4pS78YBndg.jpg
(ответить)
Где дегенерат stevens?
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Можно сказать одной ногой, все на расслабоне играли, центр вообще пешком ходили. С победой пенсы
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С футболом то всё понятно, почему армяни всё ещё ходят по этой драгоценной земле?
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Че вы гоните на команду? Вон Халл обыграли еще, даже на выезде.
Даже новость отдельно запилили.
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Прое6алси за малым не пососало у Халла. Это абсолютно новый Прое6алси во главе с Ломбардом.
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