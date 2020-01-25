"Челси" вышел в 5-й раунд Кубка Англии

"Челси" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, отпраздновав победу 1:2 в гостях у середняка Чемпионшипа "Халла".

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда Мичи Батшуайи сыграл на добивании в штрафной после заблокированного удара партнера — 0:1. Отличиться бельгийцу помог рикошет от защитника.



В дальнейшем "синие" контролировали игру, но до перерыва не смогли удвоить счет.



Второй тайм "Челси" начал неважно, но при этом смог забить второй гол на 64-й минуте. Это Фикайо Томори на дальней штанге замкнул подачу со штрафного — 0:2.



За 12 минут до конца Камиль Гросицки вернул "тигров" в игру, поразив ворота Вилли Кабальеро при помощи удара со штрафного и нелепого рикошета от Матео Ковачича — 1:2. Однако на этом все и закончилось.



"Халл" проиграл, но проиграл достойно. "Челси" подтвердил свой более высокий класс и заслуженно прошел дальше.



"Халл" — "Челси" — 1:2 (0:1)



Голы: Гросицки 78 — Батшуайи 6, Томори 64.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли, Ковачич, Маунт (Виллиан 68), Педро (Лэмпти 90), Хадсон-Одои (Гилмор 68), Батшуайи.