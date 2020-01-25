Ван Дейк: "У нас нет ощущения, что мы непобедимы"
Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда не ощущает себя непобедимой.
Тяжелая победа 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона" в минувший четверг позволила "красным" продлить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до 40 матчей.
Со старта сезона "Ливерпуль" потерял только два очка, однако это совсем не значит, что игроки команды Юргена Клоппа почувствовали свою неуязвимость.
"Мы никогда не ощущаем себя непобедимыми — у нас нет этого ощущения".
"Всякое может случиться. В матче с "волками" были моменты, когда игра могла пойти по-другому. Они могли забить второй гол. Мы всегда чувствуем, что должны продолжать упорно работать".
"Мы просто стараемся продолжать прогрессировать. В данный момент наши дела идут хорошо, и это хорошая ситуация для каждого из нас", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.
25.01.2020 22:00
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Математические расклады от Sky Sports. Практически все уже уверены, что Ливерпуль в этом году выиграет долгожданный титул чемпиона Англии. Вопрос лишь в том, в каком туре это случится. Если Сити и Ливерпуль будут выигрывать? В оставшихся 15 матчах "Красным" нужно набрать 27 очков, что гарантирует золотые медали. Это девять побед. От настоящего времени девятым стоит матч как раз против Сити на "Этихаде" 4 апреля. В тот же день мерсисайдцы могут сравняться с Арсеналом по продолжительности беспроигрышной серии – 49 игр подряд. В этом сезоне Ливерпуль набирает в среднем 2,9 очка за матч, а Сити – 2,1. Если команды и дальше пойдут с такими цифрами, то мерсисайдцы могут оформить чемпионство 21 марта в игре против Кристал Пэлас. Всё может немного измениться, если Ливерпуль дойдёт до четвертьфинала Кубка Англии. Тогда этот домашний матч против Кристал Пэлас будет перенесён на апрель. В этом случае, если Ливерпуль продолжит всех побеждать, то девятым необходимым матчем станет встреча с Астон Виллой 11 апреля. Если Ливерпуль будет выигрывать, а Сити нет? До встречи с "Красными" 4 апреля "Горожанам" предстоят матчи с Арсеналом, Лестером, Тоттенхэмом, Челси и Манчестер Юнайтед, а также с Вест Хэмом и Бёрнли. Если подопечные Гвардиолы проиграют их все, то Ливерпуль может оформить титул уже 29 февраля в Уотфорде. В таком случае до конца сезона останется 10 туров. Ранее никто не оформлял чемпионство быстрее, чем за пять туров до финиша. А самым ранним в истории Премьер-лиги стало чемпионство Манчестер Юнайтед 14 апреля 2001 года. Более реалистично, что Сити не проиграет все матчи, а ошибется только пару раз. Тогда мерсисайдцы могут отпраздновать дома в игре с Борнмутом 7 марта или в матче "Гудисон Парк" с извечным соперником Эвертоном 16 марта. Для реализации последнего сценария нужно, чтобы "Горожане" до мерсисайдского дерби потеряли 6 очков. А что если Ливерпуль тоже будет терять очки? Гарантированное чемпионство обеспечат 27 очков, отталкиваться нужно от этого. Также не забываем и про Лестер, который отстаёт от Сити на три очка, командам ещё предстоит очный матч. Я только убрал ёлку, а Ливерпуль уже близок к чемпионству. Какие рекорды побьют "Красные"? В сезоне 2017/18 Сити набрал 100 очков, Ливерпуль по текущему графику идёт на 110. Самый большой разрыв между первым и вторым местом зафиксирован в сезоне 2017/18. Тогда "Горожане" были впереди на 19 баллов. Если Ливерпуль выиграет в среду у Вест Хэма, то разрыв уже сейчас составит столько же. Рекорд по количеству побед также принадлежит Сити – 32 в сезоне 2017/18. Из оставшихся 15 туров Ливерпулю нужно выиграть в 11, чтобы превзойти этот результат. Рекорд по числу побед подряд пока также держит Сити – 18 к декабрю 2017 года. Ливерпулю нужно ещё четыре, чтобы сравняться с "Горожанами". Феноменальный коллектив Гвардиолы образца позапрошлого сезона держит и рекорд по забитым мячам – 106. Сейчас Ливерпулю не хватает 52. Маловероятно, что этот рекорд падёт. *расчёты сделаны Sky Sports, возможны изменения в датах матчей в связи играми внутренних английских кубков и переносами матчей Премьер-лиги.
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2020/01/22/83580-gadkiy-utenok
Почитайте на досуге.
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КНЯЗЬ!!!
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Валенсия норм разобрала
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Кто это?
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