Ван Дейк: "У нас нет ощущения, что мы непобедимы"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда не ощущает себя непобедимой.

Тяжелая победа 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона" в минувший четверг позволила "красным" продлить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до 40 матчей.



Со старта сезона "Ливерпуль" потерял только два очка, однако это совсем не значит, что игроки команды Юргена Клоппа почувствовали свою неуязвимость.



"Мы никогда не ощущаем себя непобедимыми — у нас нет этого ощущения".



"Всякое может случиться. В матче с "волками" были моменты, когда игра могла пойти по-другому. Они могли забить второй гол. Мы всегда чувствуем, что должны продолжать упорно работать".



"Мы просто стараемся продолжать прогрессировать. В данный момент наши дела идут хорошо, и это хорошая ситуация для каждого из нас", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.