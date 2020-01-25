Фабиньо: "Переход Мбаппе стал бы головной болью для "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признал, что переход нападающего Килиана Мбаппе стал бы "головной болью" для команды Юргена Клоппа.

В последние месяцы время от времени появляются слухи о намерении победителей Лиги Чемпионов приобрести Мбаппе, да и сам Килиан в своих интервью охотно флиртует с мерсисайдским клубом.



Ранее Фабиньо говорил, что был бы рад воссоединиться со своим бывшим партнером по "Монако" на "Энфилде", однако бразилец признает, что у трансфера Килиана есть и обратная сторона.



"В данный момент, если бы он перешел сюда, это стало бы головной болью для "Ливерпуля", потому что у нас очень хорошее атакующее трио".



"Но я знаю уровень Мбаппе, он уже один из лучших игроков в мире, поэтому он сделал бы лучше любую команду. Прямо сейчас он выступает за ПСЖ, и мы должны уважать это", — цитирует Фабиньо Liverpool Echo.