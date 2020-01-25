Фабиньо: "Переход Мбаппе стал бы головной болью для "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признал, что переход нападающего Килиана Мбаппе стал бы "головной болью" для команды Юргена Клоппа.
В последние месяцы время от времени появляются слухи о намерении победителей Лиги Чемпионов приобрести Мбаппе, да и сам Килиан в своих интервью охотно флиртует с мерсисайдским клубом.
Ранее Фабиньо говорил, что был бы рад воссоединиться со своим бывшим партнером по "Монако" на "Энфилде", однако бразилец признает, что у трансфера Килиана есть и обратная сторона.
"В данный момент, если бы он перешел сюда, это стало бы головной болью для "Ливерпуля", потому что у нас очень хорошее атакующее трио".
"Но я знаю уровень Мбаппе, он уже один из лучших игроков в мире, поэтому он сделал бы лучше любую команду. Прямо сейчас он выступает за ПСЖ, и мы должны уважать это", — цитирует Фабиньо Liverpool Echo.
25.01.2020 21:00
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Фабиньо респект за честность. Не нужен нам топовый нападающий сейчас. Он просто разрушит работающую тройку. А на лавку явно не согласиться, да и глупо такого дорогого игрока брать ради лавки.
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Да примут опять хуй в голову и забудут о Мбаппе
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