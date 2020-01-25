4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

В субботу были сыграны несколько матчей 4-го раунда Кубка Англии. Представляющий Премьер-Лигу "Вест Хэм" и "Бернли" покидают турнир.

"Вест Хэм" был бит дома лидирующим в Чемпионшипе "Вест Бромвичем". Судьбу матча бывшей и нынешних команд Славена Билича решил быстрый гол Конора Таунсенда — 0:1.



Разочаровал домашних болельщиков и "Бернли", который уступил на своем поле "Норвичу" со счетом 1:2.



Набравший форму "Саутгемптон" был на волоске от домашнего поражения от "Тоттенхэма". Пропустив на 58-й минуте, когда Сон Хен Мин завершил контратаку бильярдным ударом в дальний угол ворот, "святые" смогли отыграться только на 87-й минуте усилиями Софиана Буфаля — 1:1.



Помимо "Саутгемптона" и "Тоттенхэма", переигровка также ожидает "Ньюкасл" и "Оксфорд", которые в субботу голов не забили. "Лестер" и "Шеффилд Юнайтед" идут дальше.



"Брентфорд — "Лестер" — 0:1 (0:1)



Гол: Ихеаначо 4.



"Бернли" — "Норвич" — 1:2 (0:0)



Голы: Питерс 72 — Хенли 53, Дрмич 57.



"Милуолл" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:2 (0:0)



Голы: Бешич 62, Норвуд 84.



"Ньюкасл" — "Оксфорд" — 0:0 (0:0)



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм" — 1:1 (0:0)



Голы: Буфаль 87 — Сон 58.



"Вест Хэм" — "Вест Бромвич" — 0:1 (0:1)



Гол: Таунсенд 9.



"Ковентри" — "Бирмингем" — 0:0 (0:0)



"Портсмут" — "Барнлси" — 4:2 (2:0)



Голы: Клоуз 37, Маркиз 45, Кертис 62, Берджесс 76 — Вудроу 60, Чаплин 90.



"Рединг" — "Кардифф" — 1:1 (1:1)



Голы: Мейте 8 — Патерсон 5.