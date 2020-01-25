4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

Сон Хен Мин В субботу были сыграны несколько матчей 4-го раунда Кубка Англии. Представляющий Премьер-Лигу "Вест Хэм" и "Бернли" покидают турнир.

"Вест Хэм" был бит дома лидирующим в Чемпионшипе "Вест Бромвичем". Судьбу матча бывшей и нынешних команд Славена Билича решил быстрый гол Конора Таунсенда — 0:1.

Разочаровал домашних болельщиков и "Бернли", который уступил на своем поле "Норвичу" со счетом 1:2.

Набравший форму "Саутгемптон" был на волоске от домашнего поражения от "Тоттенхэма". Пропустив на 58-й минуте, когда Сон Хен Мин завершил контратаку бильярдным ударом в дальний угол ворот, "святые" смогли отыграться только на 87-й минуте усилиями Софиана Буфаля — 1:1.

Помимо "Саутгемптона" и "Тоттенхэма", переигровка также ожидает "Ньюкасл" и "Оксфорд", которые в субботу голов не забили. "Лестер" и "Шеффилд Юнайтед" идут дальше.

"Брентфорд — "Лестер" — 0:1 (0:1)

Гол: Ихеаначо 4.

"Бернли" — "Норвич" — 1:2 (0:0)

Голы: Питерс 72 — Хенли 53, Дрмич 57.

"Милуолл" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:2 (0:0)

Голы: Бешич 62, Норвуд 84.

"Ньюкасл" — "Оксфорд" — 0:0 (0:0)

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм" — 1:1 (0:0)

Голы: Буфаль 87 — Сон 58.

"Вест Хэм" — "Вест Бромвич" — 0:1 (0:1)

Гол: Таунсенд 9.

"Ковентри" — "Бирмингем" — 0:0 (0:0)

"Портсмут" — "Барнлси" — 4:2 (2:0)

Голы: Клоуз 37, Маркиз 45, Кертис 62, Берджесс 76 — Вудроу 60, Чаплин 90.

"Рединг" — "Кардифф" — 1:1 (1:1)

Голы: Мейте 8 — Патерсон 5.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. takezo-mudak 25.01.2020 21:24 # takezo-mudak
    ЖОПЫ ПОСЛЕ СРАЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО С МЫЛОЙ МОЙТЕ ТВАРИ. И ДОЧЕРЕЙ СВОИХ ЭТОМУ УЧИТЕ С ДЕТСТВА. ЧТОБЫ ПОТОМ XУЕМ ЕЕ ЧЕРКАШИ НЕ ЦЕПЛЯТЬ ПРИ АНАЛЕ

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  2. chronicle 25.01.2020 21:23 # chronicle
    Арбуз, хрена привет не передал? Пздц в шоке

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  3. progressive 25.01.2020 21:22 # progressive
    Пахахааа. Скаблдж.

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  4. bezviz 25.01.2020 21:20 # bezviz
    Челси 5 АПЛ
    Лузерка 0 АПЛ

    Лежать сосать))

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  5. progressive 25.01.2020 21:20 # progressive
    Хочешь съепать с темы/со стрелки - напиши про Ливерпуль и его 30ти-летней засухе АПЛ, ну можно ещё кол-во трофеев подключить. Крч, изи съебандо.. Дегенераты схавают.

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  6. takezo-mudak 25.01.2020 21:20 # takezo-mudak
    Плеять столько всего пропустил. Последнее помню вот это. Суарес к нам перешел? Арсенал чемпионства брал?

    http://fapl.ru/posts/25167/?c=1

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  7. takezo-mudak 25.01.2020 21:18 # takezo-mudak
    просто конченная помойка. Пенсы глиномесы

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  8. pepguardiola 25.01.2020 21:14 # pepguardiola
    https://sun9-17.userapi.com/c834401/v834401224/68c55/3xb0FZCF51k.jpg

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  9. spart19an 25.01.2020 21:10 # spart19an
    Короче увидите Мандива - обоссыте. Эта псина теперь под одним шконарем с 141 и сельманом

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  10. pepguardiola 25.01.2020 21:09 # pepguardiola
    Ахахахпахпхаххаха, тут вообще доставило))

    https://sun9-45.userapi.com/c834401/v834401224/68c4b/kB2SmCiLELw.jpg

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  11. ry-l 25.01.2020 21:06 # ry-l
    Как же эти петушары с реализацией уровня дворовых алкашей заебали.

    Сука, снова же докатают вату с 1-0 до 90й минуты. А там залетит шарага от халла и привет переигровка. А ведь должны были уже 3-0 вести

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  12. pepguardiola 25.01.2020 21:04 # pepguardiola
    https://sun9-65.userapi.com/c834401/v834401224/68c37/gl7EBrWYmew.jpg

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  13. selta 25.01.2020 21:03 # selta
    Жестко халлу везет, могли уже минимум 4-0 делать

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  14. pepguardiola 25.01.2020 21:01 # pepguardiola
    https://sun9-31.userapi.com/c834401/v834401224/68c24/HcEAekVYvas.jpg

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  15. selta 25.01.2020 21:01 # selta
    Моя собачка рада видеть хозяйна!
    Шлюшка ко мне!
    Тут твой любимый напиток!
    Пссссь

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  16. pepguardiola 25.01.2020 21:00 # pepguardiola
    Такс, раз пошла такая пьянка и безвиз распетушился, я напомню все как было, не хотел на тебя еще раз сцать Валера, но не стоило тебе кукарекать))

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  17. clpol 25.01.2020 20:59 # clpol
    Гооооооооооооол ооооо Аллаh Аллаh Батшуайи гоооооооооол

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  18. slash-lfc 25.01.2020 20:55 # slash-lfc
    Блять опять Ттх, Почтилси играют основами в Кубке Англии. Завтра ещё Лысая Залупа против Фулхэма будет основой катать. И только Ливерпуль свысока смотрит на эти второсортные кубки, делая ставку на АПЛ и ЛЧ и выставляет команду U-21 на матчи КА.

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  19. clpol 25.01.2020 20:54 # clpol
    I’m only human after all
    Don’t put your blame on me

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  20. staryi-eblan 25.01.2020 20:51 # staryi-eblan
    У Челси со времен Дрогба нет игрока, который бы уверенно реализовывал выходы 1 на 1. Со времен Дрогба .. .. Это просто к-а-т-а-с-т-р-о-ф-а

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