4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы
В субботу были сыграны несколько матчей 4-го раунда Кубка Англии. Представляющий Премьер-Лигу "Вест Хэм" и "Бернли" покидают турнир.
"Вест Хэм" был бит дома лидирующим в Чемпионшипе "Вест Бромвичем". Судьбу матча бывшей и нынешних команд Славена Билича решил быстрый гол Конора Таунсенда — 0:1.
Разочаровал домашних болельщиков и "Бернли", который уступил на своем поле "Норвичу" со счетом 1:2.
Набравший форму "Саутгемптон" был на волоске от домашнего поражения от "Тоттенхэма". Пропустив на 58-й минуте, когда Сон Хен Мин завершил контратаку бильярдным ударом в дальний угол ворот, "святые" смогли отыграться только на 87-й минуте усилиями Софиана Буфаля — 1:1.
Помимо "Саутгемптона" и "Тоттенхэма", переигровка также ожидает "Ньюкасл" и "Оксфорд", которые в субботу голов не забили. "Лестер" и "Шеффилд Юнайтед" идут дальше.
"Брентфорд — "Лестер" — 0:1 (0:1)
Гол: Ихеаначо 4.
"Бернли" — "Норвич" — 1:2 (0:0)
Голы: Питерс 72 — Хенли 53, Дрмич 57.
"Милуолл" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:2 (0:0)
Голы: Бешич 62, Норвуд 84.
"Ньюкасл" — "Оксфорд" — 0:0 (0:0)
"Саутгемптон" — "Тоттенхэм" — 1:1 (0:0)
Голы: Буфаль 87 — Сон 58.
"Вест Хэм" — "Вест Бромвич" — 0:1 (0:1)
Гол: Таунсенд 9.
"Ковентри" — "Бирмингем" — 0:0 (0:0)
"Портсмут" — "Барнлси" — 4:2 (2:0)
Голы: Клоуз 37, Маркиз 45, Кертис 62, Берджесс 76 — Вудроу 60, Чаплин 90.
"Рединг" — "Кардифф" — 1:1 (1:1)
Голы: Мейте 8 — Патерсон 5.
25.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
ЖОПЫ ПОСЛЕ СРАЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО С МЫЛОЙ МОЙТЕ ТВАРИ. И ДОЧЕРЕЙ СВОИХ ЭТОМУ УЧИТЕ С ДЕТСТВА. ЧТОБЫ ПОТОМ XУЕМ ЕЕ ЧЕРКАШИ НЕ ЦЕПЛЯТЬ ПРИ АНАЛЕ
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Арбуз, хрена привет не передал? Пздц в шоке
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Пахахааа. Скаблдж.
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Челси 5 АПЛ
Лузерка 0 АПЛ
Лежать сосать))
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Хочешь съепать с темы/со стрелки - напиши про Ливерпуль и его 30ти-летней засухе АПЛ, ну можно ещё кол-во трофеев подключить. Крч, изи съебандо.. Дегенераты схавают.
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Плеять столько всего пропустил. Последнее помню вот это. Суарес к нам перешел? Арсенал чемпионства брал?
http://fapl.ru/posts/25167/?c=1
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просто конченная помойка. Пенсы глиномесы
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https://sun9-17.userapi.com/c834401/v834401224/68c55/3xb0FZCF51k.jpg
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Короче увидите Мандива - обоссыте. Эта псина теперь под одним шконарем с 141 и сельманом
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Ахахахпахпхаххаха, тут вообще доставило))
https://sun9-45.userapi.com/c834401/v834401224/68c4b/kB2SmCiLELw.jpg
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Как же эти петушары с реализацией уровня дворовых алкашей заебали.
Сука, снова же докатают вату с 1-0 до 90й минуты. А там залетит шарага от халла и привет переигровка. А ведь должны были уже 3-0 вести
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https://sun9-65.userapi.com/c834401/v834401224/68c37/gl7EBrWYmew.jpg
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Жестко халлу везет, могли уже минимум 4-0 делать
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https://sun9-31.userapi.com/c834401/v834401224/68c24/HcEAekVYvas.jpg
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Моя собачка рада видеть хозяйна!
Шлюшка ко мне!
Тут твой любимый напиток!
Пссссь
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Такс, раз пошла такая пьянка и безвиз распетушился, я напомню все как было, не хотел на тебя еще раз сцать Валера, но не стоило тебе кукарекать))
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Гооооооооооооол ооооо Аллаh Аллаh Батшуайи гоооооооооол
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Блять опять Ттх, Почтилси играют основами в Кубке Англии. Завтра ещё Лысая Залупа против Фулхэма будет основой катать. И только Ливерпуль свысока смотрит на эти второсортные кубки, делая ставку на АПЛ и ЛЧ и выставляет команду U-21 на матчи КА.
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I’m only human after all
Don’t put your blame on me
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У Челси со времен Дрогба нет игрока, который бы уверенно реализовывал выходы 1 на 1. Со времен Дрогба .. .. Это просто к-а-т-а-с-т-р-о-ф-а
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