Эриксен перейдет в "Интер" в ближайшие 48 часов

"Тоттенхэм" не взял Кристиана Эриксена на выезд к "Саутгемптону" в Кубке Англии, что позволит датскому полузащитнику завершить свой переход в "Интер" в ближайшие 48 часов.

Напомним, накануне издание The Guardian сообщило, что президент "шпор" Даниэль Леви все-таки заставил "Интер" заплатить за Эриксена 20 миллионов евро (16.8 млн. фунтов) — ту самую сумму, которую он требовал с начала переговоров.



А сегодня 27-летний игрок сборной Дании не был назван в заявке команды Жозе Моуриньо на матч 4-го раунда Кубка Англии против "Саутгемптона".



Как сообщает BBC, теперь Эриксен отправится в Милан, чтобы уладить оставшиеся формальности, включая медицинское обследование, и уже в понедельник присоединится к коллективу Антонио Конте.



Кристиану предстоит стать уже третьим игроком, перебравшимся в "Интер" из Премьер-Лиги в нынешнее трансферное окно. Ранее этот путь проделали Эшли Янг и Виктор Мосес.