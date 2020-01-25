Маркос Рохо направляется в "Эстудиантес"

"Манчестер Юнайтед" не смог найти покупателя на Маркоса Рохо, и теперь аргентинский защитник возвращается в "Эстудиантес" на правах аренды.

После того, как Эрик Байи вернулся из лазарета, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер окончательно решил, что Рохо не входит в его планы.



Однако все попытки "Юнайтед" пристроить 29-летнего защитника с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю провалились — покупателя на Маркоса не нашлось, сообщает Daily Mirror.



В сложившейся ситуации "Юнайтед" согласился отпустить Рохо в аренду в "Эстудиантес", президентом которого является бывший полузащитник "дьяволов" Хуан Себастьян Верон.



Добавим, что у Рохо остается еще полтора года по контракту с "Юнайтед" плюс опция продления на 12 месяцев. В 2014 Марко был куплен "дьяволами" у "Спортинга" за 16 млн. фунтов.