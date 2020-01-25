Маркос Рохо направляется в "Эстудиантес"
"Манчестер Юнайтед" не смог найти покупателя на Маркоса Рохо, и теперь аргентинский защитник возвращается в "Эстудиантес" на правах аренды.
После того, как Эрик Байи вернулся из лазарета, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер окончательно решил, что Рохо не входит в его планы.
Однако все попытки "Юнайтед" пристроить 29-летнего защитника с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю провалились — покупателя на Маркоса не нашлось, сообщает Daily Mirror.
В сложившейся ситуации "Юнайтед" согласился отпустить Рохо в аренду в "Эстудиантес", президентом которого является бывший полузащитник "дьяволов" Хуан Себастьян Верон.
Добавим, что у Рохо остается еще полтора года по контракту с "Юнайтед" плюс опция продления на 12 месяцев. В 2014 Марко был куплен "дьяволами" у "Спортинга" за 16 млн. фунтов.
25.01.2020 18:00
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жаль , рохо боец и реально играл от души, к тому же слева збс он, лучше шоу и тем более вильямса
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Ух ты! А рохо до сих пор в унитед
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