Суверенный фонд Саудовской Аравии обсуждает покупку "Ньюкасла"

Суверенный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры о покупке "Ньюкасла".

О намерении инвесторов из Саудовской Аравии купить клуб с "Сент-Джеймс Парк" у Майка Эшли первым сообщило издание Wall Street Journal в субботу утром.



Sky Sports подтверждает информацию своих коллег, но отмечает, что в приобретении "сорок" заинтересованы и некоторые другие группы.



Суверенный фонд Саудовской Аравии является ключевым инструментом инвестирования для наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана, которого на протяжении пары последних лет связывали с покупкой "Манчестер Юнайтед".



Утверждается, что бин Салман, привлек к процессу британского финансиста Аманду Стейвли, которая в прошлом уже пыталась договориться с Эшли.



Добавим, что Эшли владеет "Ньюкаслом" с 2007 года и в данный момент оценивает свой клуб в 340 миллионов фунтов.