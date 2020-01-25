Суверенный фонд Саудовской Аравии обсуждает покупку "Ньюкасла"

Мухаммед бин Салман Суверенный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры о покупке "Ньюкасла".

О намерении инвесторов из Саудовской Аравии купить клуб с "Сент-Джеймс Парк" у Майка Эшли первым сообщило издание Wall Street Journal в субботу утром.

Sky Sports подтверждает информацию своих коллег, но отмечает, что в приобретении "сорок" заинтересованы и некоторые другие группы.

Суверенный фонд Саудовской Аравии является ключевым инструментом инвестирования для наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана, которого на протяжении пары последних лет связывали с покупкой "Манчестер Юнайтед".

Утверждается, что бин Салман, привлек к процессу британского финансиста Аманду Стейвли, которая в прошлом уже пыталась договориться с Эшли.

Добавим, что Эшли владеет "Ньюкаслом" с 2007 года и в данный момент оценивает свой клуб в 340 миллионов фунтов.


Метки бин Салман, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2020 17:00

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  1. scouser2005 25.01.2020 17:44 # scouser2005
    Скоро все клубы АПЛ будут принадлежать арабам, еврееям и прочим китайцам. И только один Ливерпуль останется англо-саксонским.

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  2. muaxaxaxa 25.01.2020 17:04 # muaxaxaxa
    А залупу за воротник эшли не положить? 340 миллионов,за ньюкасл.

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