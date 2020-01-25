Дефо останется в "Рейнджерс"
Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо согласился продлить свое пребывание в "Рейнджерс" на сезон 2020/21.
Напомним, Дефо прибыл в Глазго в январе 2019 на правах 18-месячной аренды из "Борнмута". Джермейн великолепно освоился в команде Стивена Джеррарда, регулярно играя и забивая.
В этом сезоне 37-летний нападающий наколотил уже 16 мячей в 28 матчах, и это убедило шотландский клуб пригласить ветерана к столу переговоров для продления сотрудничества.
В итоге сегодня было объявлено, что Дефо согласовал предварительный контракт и по окончании сезона присоединится к "Рейджерс" на правах постоянного трансфера.
"Мы работали над этим на протяжении нескольких недель, и замечательно, что теперь дело, наконец, сделано".
"Нужно похвалить его самого и его семью за ту работу, которую он проделывает на поле и за его пределами. Его вклад по-прежнему велик — он является важной частью этого коллектива, этой команды, и я надеюсь, вместе мы сможем достичь успеха, потому что, думаю, он заслуживает этого", — сообщил Джеррард.
25.01.2020 16:00
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