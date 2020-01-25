Дефо останется в "Рейнджерс"

Джермейн Дефо Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо согласился продлить свое пребывание в "Рейнджерс" на сезон 2020/21.

Напомним, Дефо прибыл в Глазго в январе 2019 на правах 18-месячной аренды из "Борнмута". Джермейн великолепно освоился в команде Стивена Джеррарда, регулярно играя и забивая.

В этом сезоне 37-летний нападающий наколотил уже 16 мячей в 28 матчах, и это убедило шотландский клуб пригласить ветерана к столу переговоров для продления сотрудничества.

В итоге сегодня было объявлено, что Дефо согласовал предварительный контракт и по окончании сезона присоединится к "Рейджерс" на правах постоянного трансфера.

"Мы работали над этим на протяжении нескольких недель, и замечательно, что теперь дело, наконец, сделано".

"Нужно похвалить его самого и его семью за ту работу, которую он проделывает на поле и за его пределами. Его вклад по-прежнему велик — он является важной частью этого коллектива, этой команды, и я надеюсь, вместе мы сможем достичь успеха, потому что, думаю, он заслуживает этого", — сообщил Джеррард.


Метки Дефо, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2020 16:00

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  1. shinigami 25.01.2020 16:37 # shinigami
    Крутой игрок

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  2. gerrard08 25.01.2020 16:34 # gerrard08
    Он достаточно хорошо играет у Джи

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  3. cfclamps8 25.01.2020 16:28 # cfclamps8
    Хорошо бегал за Шпор вместе Кином.

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