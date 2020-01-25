Минамино оправдывает ожидания Клоппа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Такуми Минамино полностью оправдывает его ожидания.

Напомним, ранее в этом месяце Минамино присоединился к "красным" из австрийского "Ред Булл" по сделке стоимостью 7.25 млн. фунтов.



В минувший четверг Такуми, наконец, дебютировал в Премьер-Лиге, причем этот дебют не был запланированным — Садио Мане получил травму в первом тайме выездного матча против "Вулверхэмптона", и Клоппу пришлось срочно выпустить 25-летнего японца.



Однако Минамино не был застигнут врасплох и произвел мощное впечатление на Клоппа своей игрой на "Молинью".



"Он потрясающий парень — и точно такой игрок, как мы и ожидали".



"Вы могли увидеть многие из его умений против "Вулверхэмптона". Будучи футболистом, в наше время ты не можешь играть лишь тогда, когда у тебя все получается, когда ты забиваешь голы и все такое".



"Тот матч был настоящей битвой, к которой он оказался совершенно готов. Он вышел играть за новую команду, к которой все еще адаптируется, и он провел выдающийся матч с тактической точки зрения".



"Во время тренировок мы видим, как он может завершать и создавать. Мы хотели этого игрока, и теперь он наш".



"Мы должны подумать, как нам быть дальше, потому что он сыграл гораздо дольше, чем мы думали. Тот вечер был большим шагом для него. Нет такого игрока, который в этом матче мог бы блистать и играть в свой лучший футбол всех времен".



"Для него как для новичка это была своего рода битва, и он проявил себя. Он не только показал свои навыки, но также свой настрой и свой характер. Он сражался как безумец и закрывал свободные зоны. Это был потрясающий старт".



"Он весьма универсален и делал ровно то, что должен был. Я должен посмотреть, как он себя чувствует после столь напряженного матча. В этом отношении я недостаточно долго его знаю, но каждый матч помогает", — цитирует Клоппа Sky Sports.