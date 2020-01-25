Минамино оправдывает ожидания Клоппа
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Такуми Минамино полностью оправдывает его ожидания.
Напомним, ранее в этом месяце Минамино присоединился к "красным" из австрийского "Ред Булл" по сделке стоимостью 7.25 млн. фунтов.
В минувший четверг Такуми, наконец, дебютировал в Премьер-Лиге, причем этот дебют не был запланированным — Садио Мане получил травму в первом тайме выездного матча против "Вулверхэмптона", и Клоппу пришлось срочно выпустить 25-летнего японца.
Однако Минамино не был застигнут врасплох и произвел мощное впечатление на Клоппа своей игрой на "Молинью".
"Он потрясающий парень — и точно такой игрок, как мы и ожидали".
"Вы могли увидеть многие из его умений против "Вулверхэмптона". Будучи футболистом, в наше время ты не можешь играть лишь тогда, когда у тебя все получается, когда ты забиваешь голы и все такое".
"Тот матч был настоящей битвой, к которой он оказался совершенно готов. Он вышел играть за новую команду, к которой все еще адаптируется, и он провел выдающийся матч с тактической точки зрения".
"Во время тренировок мы видим, как он может завершать и создавать. Мы хотели этого игрока, и теперь он наш".
"Мы должны подумать, как нам быть дальше, потому что он сыграл гораздо дольше, чем мы думали. Тот вечер был большим шагом для него. Нет такого игрока, который в этом матче мог бы блистать и играть в свой лучший футбол всех времен".
"Для него как для новичка это была своего рода битва, и он проявил себя. Он не только показал свои навыки, но также свой настрой и свой характер. Он сражался как безумец и закрывал свободные зоны. Это был потрясающий старт".
"Он весьма универсален и делал ровно то, что должен был. Я должен посмотреть, как он себя чувствует после столь напряженного матча. В этом отношении я недостаточно долго его знаю, но каждый матч помогает", — цитирует Клоппа Sky Sports.
25.01.2020 15:00
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Юрген Клопп рассказал о работе менеджером, отсутствии в социальных сетях, спортивных костюмах и о многом другом. Немецкий специалист приближается к историческому достижению: его Ливерпуль уверенно возглавляет таблицу Премьер-лиги и недалёк от завоевания своего первого титула за 30 лет. Беседуя с Винни О'Коннором из Sky Sports News, Клопп в непринуждённой обстановке рассказал о том, что для него значит быть футбольным менеджером. Что самое лучшее в работе футбольным менеджером? Деньги?! Ха-ха! Несомненно, сама работа в футболе, и я полюбил её с первого дня, как стал этим заниматься. Мне нравилось, даже когда я был начинающим, никому не известным тренером. Это было действительно хорошее время. Ежедневно работать со всеми этими игроками мирового класса, видеть их на тренировках, стараться помочь им стать немного лучше во всех областях, насколько это возможно – да, это большое, большое удовольствие. Насколько вы отличаетесь от того тренера, который начинал в Майнце? Слава Богу, сейчас я намного лучше, но это благодаря тому большому опыту, который мне позволили приобрести. Я должен был пройти через некоторые тяжелые моменты, которые стали отличным опытом для меня. Сейчас я гораздо больше знаю о футболе, потому что раньше в воскресенье я был игроком, а в понедельник – менеджером или тренером, и у меня было не так много времени, чтобы понять, что мне необходимо сделать на следующий день. Но мне понравилось, когда я начал этим заниматься. Честно говоря, я никогда не читал книг о футболе, у меня не было возможности следить за другими тренерами, поэтому мне пришлось изучать всё самостоятельно. Это было хорошее время, особенно в первые несколько лет, когда никто особенно не наблюдал за нами, и мы могли делать все, что хотели, а потом в выходные видеть, сработало или нет. Это было действительно круто. Был ли кто-то, кто вдохновлял вас как менеджера? Я мог многое взять от разных людей, хотя единственная реальная возможность для этого - работать вместе с ними. Но я поклонник - правда, у нас был только один разговор по телефону - Арриго Сакки. Я, конечно, знал о нем, но я чуть больше проникся его деятельностью, когда мой бывший менеджер Вольфганг Франк принес все видео с ним. Кажется, я посмотрел 20, 30 или 500 тренировок Милана за это время, потому что мой бывший тренер записал их и показал нам! Что является самым важным качеством для футбольного менеджера? Внимание к деталям, возможно, самое важное из того, что я могу назвать. Поведение на бровке не имеет большого значения. Я думаю, что можно быть лучшим тренером в мире и при этом все 90 минут матча просидеть на пятой точке. Речь не обо мне, другие отличные тренеры могут так делать, хоть это и не важно. Но я всегда стараюсь помочь во время игры. Если я не перебарщиваю, то у меня нет проблем с этим. Самое главное? Понимание футбола. Смотреть на игру гораздо шире: это не только забитые и пропущенные голы, в футболе есть намного больше значимых вещей. Вам нужно разбираться во всём и позволить парням сосредоточиться лишь на том, что они должны делать. Да, им нужно самим находить решения на поле, но эти решения должны быть как можно лучше подготовлены на тренировочных сессиях. Как часто вы изучаете действия других команд по всему миру? Вы смотрите видео? Я не занимаюсь этим специально, не сижу и не изучаю Барселону, Реал, Милан в старые добрые времена, Баварию, Манчестер Сити. Я восхищаюсь многими тренерами и тем, что они делают, но я никогда не смотрю их матчи настолько часто, чтобы что-то перенять или сказать: "Давайте сделаем это так же". Мы всегда стараемся идти своим путем, потому что все зависит от ваших игроков и их возможностей. Знаете ли вы, что Майк Гордон (президент FSG) описал вас как "универсального человека"? Я не могу быть им, потому что я не знаю, что это означает! Это человек, чьи знания включают в себя значительное количество областей... Ха-ха! Спасибо, Майк. Он сказал это до того, как я подписал новый контракт, или после? Перед этим! Он также сказал: "Юрген - один из лучших управленцев в мире... если бы он не управлял футбольным клубом, он мог бы возглавить компанию из списка Fortune 500". Слава Богу, у меня нет необходимости этого делать! Потому что единственные реальные области, в которых я разбираюсь - это футбол и жизнь, но я не думаю, что это пригодится в компании из списка Fortune 500. Я никогда этого не делал, мне это не нужно. Я много раз говорил, что у нас лучшие владельцы в мире, которые постоянно меня поддерживают. Так что это очень приятно, хоть и не очень верно! Вы предпочитаете спортивные костюмы? Да, это очевидно! Почему не деловой костюм? Не люблю. Я могу надеть костюм только в случае необходимости, и это не должно восприниматься как неуважение. Я знаю, что многие, особенно в Англии, носят костюмы, потому что это особенный день и тому подобное. Но у меня нет возможности думать ещё и о том, что на мне надето во время игры. Я просто не такой. Я в значительной степени поглощен другими вещами. Поэтому, если кто-то скажет мне: "Теперь вам нужно повязать галстук и все такое", это просто не сработает. Я как-то пробовал - не с костюмом, с более непринужденным стилем - когда перебрался в Дортмунд. В первые несколько недель я носил джинсы и черную рубашку или что-то в этом роде, потом я просто забыл об этом, а потом на мне была только спортивная одежда. Тренировочный костюм предоставляет клуб, и он уже лежит в раздевалке, что очень помогает. Это основная причина. Как вы отключаетесь от футбола? Во сне. И всё? В основном да. Или в отпуске. Почему вы не пользуетесь социальными сетями? Я не знаю, для чего это нужно. Может быть, однажды я зарегистрируюсь там, но пока не вижу смысла. Я не понимаю, откуда возникает желание рассказывать незнакомым людям, что у вас хорошо или не очень хорошо в данный момент. Но это, вероятно, проблема моего поколения. Я уже слишком стар для этого. Кто из ваших игроков, скорее всего, станет менеджером и почему? Не знаю, хотят ли они этого, но англичане - из тех, что постарше - вполне могли бы. Милли, Хендо, Адам (Лаллана), Джини тоже наверняка способен, если у него возникнет такое желание. Из младших - Роббо, возможно, Трент, но у них впереди еще долгий, действительно долгий путь! Может быть, Деян тоже не прочь поработать менеджером, и для него неплохо, что он может сделать это в 12 разных странах! У нас есть подходящие для этой должности игроки. Все зависит от их желания. Три слова, чтобы описать себя? Я не думаю о себе слишком много, правда? Так что вот три слова: не могу этого сделать. интервью, Юрген Клопп
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Наби Кейта и Деян Ловрен могут быть доступны для участия в матче с Шрусбери, Джеймс Милнер и Джердан Шакири, скорее всего, пропустят игру Кубка Англии. На пресс-конференции перед матчем против Шрусбери Таун Юргена Клоппа попросили предоставить обновлённую информацию о состоянии травмированных игроков его команды. По словам босса "Красных", Кейта и Ловрен близки к возвращению в строй, в то время как Милнер и Шакири ещё не готовы играть. "Мане в данный момент проходит сканирование. Меня никто не вызывал оттуда, так что пока у меня нет информации, - сказал босс "Красных" в ответ на вопрос о состоянии Садио Мане, получившего повреждение мышц задней поверхности бедра в матче с Вулверхэмптоном. "Деян тренировался совершенно нормально, он должен быть в порядке. Для Шака и Милли, думаю, ещё слишком рано. Что касается Наби, мы посмотрим. Насколько я знаю, сегодня он будет тренироваться в общей группе, так что мы посмотрим".
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Юрген Клопп ответил на ряд вопросов журналистов в преддверии матча четвёртого раунда Кубка Англии против Шрусбери Таун. О том, что Ливерпуль "неизбежно выиграет Премьер-лигу" Что? Я никогда не слышал этого слова раньше, хотя я в Англии уже четыре с половиной года! Что это значит? Что-то, что непременно должно случиться? Хм. Нас это не волнует - мы всё ещё даже не готовы к Лиге чемпионов. О выборе состава на матч У нас будет команда со свежими игроками, возвращающимися или вернувшимися в строй. Есть смысл выпустить их, с ними всё хорошо. Мы хотим пройти дальше. Будет ли состав схож с составом на игру против Эвертона? Вероятно, да. О настрое на игру против Шрусбери Понятно, что без должного характера сложно выиграть матч. Я не думаю, что парни сомневаются в чём бы то ни было, они хотят победить, независимо от того, кто будет соперником. О Джордане Хендерсоне Он находится в очень хорошем моменте, но у него было много хороших моментов с тех пор, как я тут. Надеюсь, это не изменится. Хендо демонстрирует своё качество. Он очень хороший футболист и очень важный игрок нашей команды. О Такуми Минамино Он именно тот игрок, которого мы хотели получить. Прошлой ночью вы видели, на что он способен. Минамино классный парень, классный игрок, на самом деле. Вчера мы играли с Вулверхэмптоном, это был настоящий бой, и он был к нему готов. Минамино - тот игрок, которого мы хотели получить, и теперь он наш. Вчера он сыграл больше, чем планировалось изначально. Для него это большой шаг. Мы должны посмотреть, какой будет реакция его организма. Не знаю, достаточно ли ему будет того отдыха, что у него есть, и мы посмотрим, сможет ли он сыграть в воскресенье. О шансах Фабиньо выйти на поле в матче с Шрусбери У многих парней есть шанс сыграть! Я ещё не определился с составом, нам нужно дождаться отчёта медиков. О том, сыграет ли Адриан Да, скорее всего. Если ничего не случится, Адриан займёт место в воротах.
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Восковая фигура Мохаммеда Салаха появится в одном из самых знаменитых музеев Европы. Накануне египетский нападающий "Красных" посетил встречу с экспертами музея Мадам Тюссо, где были сделаны сотни его фотоснимков и измерений параметров тела. Сколько времени займёт процесс создания восковой фигуры Мохаммеда Салаха и когда она будет представлена на свет общественности пока не сообщается.
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По матчу с волками не скажешь,тупит и тупит
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Юра ерунду не скажет, не то что олег
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